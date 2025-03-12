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Добыча нефти ОПЕК+ выросла в феврале

Добыча нефти ОПЕК+ выросла в феврале - 12.03.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти ОПЕК+ выросла в феврале

Добыча нефти ОПЕК+ в феврале выросла на 363 тысячи баррелей в сутки к январю - до 41,01 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:03+0300

2025-03-12T16:03+0300

2025-03-12T16:03+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в феврале выросла на 363 тысячи баррелей в сутки к январю - до 41,01 миллиона баррелей в сутки; при этом страны-участницы нефтяной сделки с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства добывали на 67 тысяч баррелей в сутки больше, чем договорились, следует из данных мартовского доклада ОПЕК. "Общая добыча нефти в рамках соглашения в среднем составила 41,01 миллиона баррелей в сутки в феврале 2025 года, что на 363 тысячи баррелей в сутки выше месяц к месяцу", - говорится в докладе. Добыча только в ОПЕК выросла на 154 тысячи баррелей - до 26,86 миллиона баррелей, а в странах вне ОПЕК - на 208 тысяч, до 14,151 миллиона баррелей в сутки. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства России, Ирака и Казахстана - на 6,891 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,824 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 67 тысяч баррелей в сутки больше, чем установленные для них целевые уровни. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году. Обновленные графики компенсации они представят секретариату ОПЕК к 17 марта.

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нефть, опек