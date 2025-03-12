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ОПЕК по-прежнему ожидает рост спроса на нефть в мире в 2025 году
ОПЕК по-прежнему ожидает рост спроса на нефть в мире в 2025 году - 12.03.2025, ПРАЙМ
ОПЕК по-прежнему ожидает рост спроса на нефть в мире в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,45 миллиона баррелей в сутки - до 105,2... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:04+0300
2025-03-12T16:04+0300
2025-03-12T16:04+0300
энергетика
опек
нефть
добыча нефти
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,45 миллиона баррелей в сутки - до 105,2 миллиона, говорится в мартовском докладе организации. "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, оценка прошлого месяца не изменилась", - сообщается в докладе. Как следует из приложенных таблиц, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 105,2 миллиона баррелей в сутки (103,75 миллиона баррелей в сутки в 2024 году). ОПЕК не изменила прогноз и на 2026 год. Ожидается, что спрос вырастет еще на 1,43 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом и составит 106,63 миллиона баррелей в сутки.
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опек, нефть, добыча нефти, мировой спрос на нефть
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти, мировой спрос на нефть
ОПЕК по-прежнему ожидает рост спроса на нефть в мире в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть на 1,45 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года и по-прежнему ожидает его увеличения на 1,45 миллиона баррелей в сутки - до 105,2 миллиона, говорится в мартовском докладе организации.
"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, оценка прошлого месяца не изменилась", - сообщается в докладе.
Как следует из приложенных таблиц, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 105,2 миллиона баррелей в сутки (103,75 миллиона баррелей в сутки в 2024 году).
ОПЕК не изменила прогноз и на 2026 год. Ожидается, что спрос вырастет еще на 1,43 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом и составит 106,63 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти ОПЕК+ выросла в феврале