https://1prime.ru/20250312/neft-855711260.html

ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР

ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР - 12.03.2025, ПРАЙМ

ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 1 миллион баррелей,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:04+0300

2025-03-12T16:04+0300

2025-03-12T16:04+0300

энергетика

нефть

оэср

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_366ad794d824845c69fbf81d393e6d68.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 1 миллион баррелей, составив 2,738 миллиарда баррелей и оказавшись на 108 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за январь 2025 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 1 миллион баррелей в месячном выражении. Они составили 2 738 миллиона баррелей, что на 38,2 миллиона баррелей ниже, чем за тот же период год назад, на 108 миллионов баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 188,1 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,298 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,440 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

https://1prime.ru/20250312/neft-855711015.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оэср, опек