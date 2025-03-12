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ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР
ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР - 12.03.2025, ПРАЙМ
ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 1 миллион баррелей,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:04+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 1 миллион баррелей, составив 2,738 миллиарда баррелей и оказавшись на 108 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за январь 2025 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 1 миллион баррелей в месячном выражении. Они составили 2 738 миллиона баррелей, что на 38,2 миллиона баррелей ниже, чем за тот же период год назад, на 108 миллионов баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 188,1 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,298 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,440 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, оэср, опек
Энергетика, Нефть, ОЭСР, ОПЕК
ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР
ОПЕК: нефтяные запасы в ОЭСР в январе выросли, оставаясь ниже средних за 5 лет
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе выросли на 1 миллион баррелей, составив 2,738 миллиарда баррелей и оказавшись на 108 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за январь 2025 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 1 миллион баррелей в месячном выражении. Они составили 2 738 миллиона баррелей, что на 38,2 миллиона баррелей ниже, чем за тот же период год назад, на 108 миллионов баррелей ниже последнего пятилетнего среднего значения и на 188,1 миллиона баррелей ниже среднего значения за 2015–2019 годы", - говорится в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,298 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,440 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
Добыча нефти ОПЕК+ выросла в феврале