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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 12.03.2025, ПРАЙМ

ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 1 миллион баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,2 миллиона баррелей | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:06+0300

2025-03-12T16:06+0300

2025-03-12T16:06+0300

энергетика

опек

бразилия

сша

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 1 миллион баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,2 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации. "В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, не участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 1 миллион баррелей в сутки, в среднем до 54,2 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,21 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,01 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Норвегия, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ также на 1 миллион баррелей в сутки - до 55,22 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.

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опек, бразилия, сша, нефть, добыча нефти