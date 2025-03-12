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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 12.03.2025, ПРАЙМ
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ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году - 12.03.2025, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 1 миллион баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,2 миллиона баррелей | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:06+0300
2025-03-12T16:06+0300
энергетика
опек
бразилия
сша
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 1 миллион баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,2 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации. "В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, не участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 1 миллион баррелей в сутки, в среднем до 54,2 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,21 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,01 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне. Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Норвегия, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ также на 1 миллион баррелей в сутки - до 55,22 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
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опек, бразилия, сша, нефть, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, БРАЗИЛИЯ, США, Нефть, добыча нефти
16:06 12.03.2025
 
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году

ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ на уровне 1 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 1 миллион баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54,2 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации.
"В 2025 году ожидается рост предложения жидких углеводородов за пределами стран, не участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), на 1 миллион баррелей в сутки, в среднем до 54,2 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
В таблице к докладу уточняется, что показатель ожидается на уровне 54,21 миллиона баррелей в сутки, а рост составит 1,01 миллиона баррелей в сутки. Месяцем ранее ОПЕК прогнозировала рост добычи на этом же уровне.
Основными источниками роста добычи в 2025 году в докладе названы США, Бразилия, Канада и Норвегия, при этом наибольшее снижение прогнозируется в Анголе.
В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ также на 1 миллион баррелей в сутки - до 55,22 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
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ЭнергетикаОПЕКБРАЗИЛИЯСШАНефтьдобыча нефти
 
 
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