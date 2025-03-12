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Россия и Центральная Азия увеличили совокупный объем экспорта нефти
Россия и Центральная Азия увеличили совокупный объем экспорта нефти - 12.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия увеличили совокупный объем экспорта нефти
Россия и Центральная Азия в январе увеличили совокупный объем экспорта нефти на 323 тысячи баррелей в сутки, или почти на 6% по сравнению с декабрем - до 6,2... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:07+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в январе увеличили совокупный объем экспорта нефти на 323 тысячи баррелей в сутки, или почти на 6% по сравнению с декабрем - до 6,2 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в мартовском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в январе 6,2 миллиона баррелей в сутки, восстановившись после значительного снижения в прошлом месяце. В месячном выражении экспорт вырос на 323 тысячи баррелей в сутки или почти 6%", - говорится в докладе. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в январе вырос на 80 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 3%), в среднем до 2,6 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в январе оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 19% против 20% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 33% в индийских закупках нефти (38% в декабре).
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нефть, россия, опек, центральная азия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ОПЕК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Россия и Центральная Азия увеличили совокупный объем экспорта нефти
ОПЕК: Россия и Центральная Азия увеличили экспорт нефти в январе на 6% к декабрю
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в январе увеличили совокупный объем экспорта нефти на 323 тысячи баррелей в сутки, или почти на 6% по сравнению с декабрем - до 6,2 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в мартовском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в январе 6,2 миллиона баррелей в сутки, восстановившись после значительного снижения в прошлом месяце. В месячном выражении экспорт вырос на 323 тысячи баррелей в сутки или почти 6%", - говорится в докладе.
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в январе вырос на 80 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 3%), в среднем до 2,6 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК также сообщает, что Россия в январе оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 19% против 20% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 33% в индийских закупках нефти (38% в декабре).
ОПЕК по-прежнему ожидает рост спроса на нефть в мире в 2025 году