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США нарастили добычу нефти
США нарастили добычу нефти - 12.03.2025, ПРАЙМ
США нарастили добычу нефти
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 марта, увеличилась на 67 тысяч баррелей в сутки, до 13,575 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:32+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 марта, увеличилась на 67 тысяч баррелей в сутки, до 13,575 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,521 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.
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сша, нефть
США нарастили добычу нефти
Добыча нефти в США за неделю по 7 марта выросла на 67 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 марта, увеличилась на 67 тысяч баррелей в сутки, до 13,575 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,521 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в декабре прошлого года добыча нефти в США составила 13,491 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 13,4 миллиона баррелей в сутки, в феврале - 13,54 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,22 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день, до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей.
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