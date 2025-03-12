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ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250312/opek-855710895.html
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году - 12.03.2025, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году
ОПЕК сохранила прогноз роста добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 240 тысяч баррелей в сутки, ждем в среднем 13,46 миллиона баррелей в сутки, следует... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:02+0300
2025-03-12T16:02+0300
энергетика
нефть
опек
сша
добыча нефти
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 240 тысяч баррелей в сутки, ждем в среднем 13,46 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации. В прошлом месяце организация также прогнозировала рост показателя в текущем году на 240 тысяч баррелей в сутки – однако до 13,47 миллиона баррелей в сутки. В новом докладе ОПЕК изменила оценки добычи в США за 2024 и 2025 годы (понизила на 10 тысяч баррелей в сутки). В результате прогнозируемый рост добычи нефти и конденсата в стране остался неизменным. Согласно таблице к докладу, показатель в прошлом году составил в среднем 13,22 миллиона баррелей в сутки – на 280 тысяч баррелей в сутки больше, чем годом ранее (на 290 тысяч в предыдущем докладе). При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении вырастет на 170 тысяч баррелей в сутки – до среднего показателя в 13,63 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, опек, сша, добыча нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, США, добыча нефти
16:02 12.03.2025
 
ОПЕК сохранила прогноз роста нефтедобычи в США в 2025 году

ОПЕК сохранила прогноз роста добычи нефти в США на 240 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста добычи нефти и конденсата в США в 2025 году на 240 тысяч баррелей в сутки, ждем в среднем 13,46 миллиона баррелей в сутки, следует из мартовского доклада организации.
В прошлом месяце организация также прогнозировала рост показателя в текущем году на 240 тысяч баррелей в сутки – однако до 13,47 миллиона баррелей в сутки. В новом докладе ОПЕК изменила оценки добычи в США за 2024 и 2025 годы (понизила на 10 тысяч баррелей в сутки). В результате прогнозируемый рост добычи нефти и конденсата в стране остался неизменным.
Согласно таблице к докладу, показатель в прошлом году составил в среднем 13,22 миллиона баррелей в сутки – на 280 тысяч баррелей в сутки больше, чем годом ранее (на 290 тысяч в предыдущем докладе).
При этом в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в годовом выражении вырастет на 170 тысяч баррелей в сутки – до среднего показателя в 13,63 миллиона баррелей в сутки.
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ЭнергетикаНефтьОПЕКСШАдобыча нефти
 
 
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