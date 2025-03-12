https://1prime.ru/20250312/opek-855711387.html
Россия в феврале уложилась в ограничения ОПЕК+
Россия в феврале уложилась в ограничения ОПЕК+ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Россия в феврале уложилась в ограничения ОПЕК+
Ирак в феврале текущего года вновь превысил предельный уровень добычи нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана по компенсации перепроизводства -... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:05+0300
2025-03-12T16:05+0300
2025-03-12T16:05+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ирак в феврале текущего года вновь превысил предельный уровень добычи нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана по компенсации перепроизводства - на 129 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 351 тысячу в сутки, Россия же уложилась в ограничения, следует из данных мартовского доклада ОПЕК на основе вторичных источников. Согласно последним опубликованным планам, Ирак должен был добывать в прошлом месяце 3,88 миллиона баррелей в сутки, но, как указывается в материалах ОПЕК, его фактическая добыча составила 4,009 миллиона баррелей. У Казахстана целевой уровень составлял 1,416 миллиона баррелей в сутки, но реальная добыча оказалась 1,767 миллиона. Россия же добывала 8,973 миллиона баррелей в сутки при плане в 8,978 миллиона баррелей. В феврале страна соблюдала только квоты и добровольные сокращения добычи нефти. План компенсации перепроизводства России не распространяется на декабрь-февраль. В прошлом году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Планировалось, что Россия должна "недопроизвести" за это время в общей сложности 480 тысяч баррелей в сутки (с разбивкой по месяцам), Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки. По итогам встречи в декабре было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года. Страны предоставят обновленные графики компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК к 17 марта.
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опек, россия, нефть
Энергетика, ОПЕК, РОССИЯ, Нефть
Россия в феврале уложилась в ограничения ОПЕК+
ОПЕК: РФ в феврале уложилась в ограничения ОПЕК+, Ирак и Казахстан их превысили
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ирак в феврале текущего года вновь превысил предельный уровень добычи нефти в ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и плана по компенсации перепроизводства - на 129 тысяч баррелей в сутки, Казахстан - на 351 тысячу в сутки, Россия же уложилась в ограничения, следует из данных мартовского доклада ОПЕК на основе вторичных источников.
Согласно последним опубликованным планам, Ирак должен был добывать в прошлом месяце 3,88 миллиона баррелей в сутки, но, как указывается в материалах ОПЕК, его фактическая добыча составила 4,009 миллиона баррелей. У Казахстана целевой уровень составлял 1,416 миллиона баррелей в сутки, но реальная добыча оказалась 1,767 миллиона.
Россия же добывала 8,973 миллиона баррелей в сутки при плане в 8,978 миллиона баррелей. В феврале страна соблюдала только квоты и добровольные сокращения добычи нефти. План компенсации перепроизводства России не распространяется на декабрь-февраль.
В прошлом году Россия, Ирак и Казахстан столкнулись с превышением предельных уровней добычи и пообещали компенсировать перепроизводство до конца сентября 2025 года. Планировалось, что Россия должна "недопроизвести" за это время в общей сложности 480 тысяч баррелей в сутки (с разбивкой по месяцам), Ирак - 1,44 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 699 тысяч баррелей в сутки.
По итогам встречи в декабре было объявлено, что страны со сверхдобычей нефти обновят планы с учетом перепроизводства в течение всего 2024 года - графики будут продлены до конца июня 2026 года. Страны предоставят обновленные графики компенсации перепроизводства в секретариат ОПЕК к 17 марта.
ОПЕК отметила рост нефтяных запасов ОЭСР