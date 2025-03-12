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Белый дом: Уиткофф в Москве будет убеждать согласиться на прекращении огня

Белый дом: Уиткофф в Москве будет убеждать согласиться на прекращении огня - 12.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом: Уиткофф в Москве будет убеждать согласиться на прекращении огня

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T21:35+0300

2025-03-12T21:35+0300

2025-03-12T21:41+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мар – ПРАЙМ. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News."Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся", – сказала она.Представитель также сообщила, что советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц провел в среду телефонный разговор со своим российским коллегой в рамках усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта."Команда президента продолжает поддерживать контакты с российской стороной. Сегодня советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор со своим российским коллегой в стремлении положить конец этому конфликту и заключить мирное соглашение", – отметила она.Левитт подчеркнула, что США добиваются долгосрочного мирного соглашения по Украине, которое будет учитывать интересы обеих сторон конфликта."Наша команда усердно работала над переговорами о мирном плане, который работает для обеих сторон, чтобы наконец положить конец этой войне. И в любом хорошем плане, в любой хорошей сделке обе стороны будут немного довольны чем-то и, возможно, недовольны чем-то, но именно так вы ведете переговоры о хорошей сделке, и именно над этим вчера в Саудовской Аравии усердно работали госсекретарь (Марко - ред.) Рубио и наш советник по национальной безопасности (Майк Уолтц - ред.). Опять же речь идет о долгосрочном мире и стабильности", - заявила представитель администрации.Ранее Белый дом сообщил, что Киев согласился на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности в январе заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как он отмечал, перемирие может дать Украине возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также не раз заявляла, что Киев систематически нарушал ранее достигнутые договоренности.

https://1prime.ru/20250312/tramp-855720067.html

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украина, владимир путин, белый дом, сша, россия