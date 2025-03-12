Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250312/pozhar-855724720.html
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры - 12.03.2025, ПРАЙМ
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры
Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T23:33+0300
2025-03-12T23:42+0300
спецоперация на украине
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "По уточнённым данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идёт тушение, оперативные службы находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, в настоящий момент угрозы населению нет.Позже возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
https://1prime.ru/20250307/pvo-855584418.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b792f58a5bea7c45af7c4e19ff2e376b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пожар
Спецоперация на Украине, пожар
23:33 12.03.2025 (обновлено: 23:42 12.03.2025)
 
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры

На объекте инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев.
"По уточнённым данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идёт тушение, оперативные службы находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Гусев добавил, что повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, в настоящий момент угрозы населению нет.
Позже возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Российские средства ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ
7 марта, 23:38
 
Спецоперация на Украинепожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала