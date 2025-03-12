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В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры

В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры

Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T23:33+0300

2025-03-12T23:33+0300

2025-03-12T23:42+0300

спецоперация на украине

пожар

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "По уточнённым данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идёт тушение, оперативные службы находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, в настоящий момент угрозы населению нет.Позже возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

https://1prime.ru/20250307/pvo-855584418.html

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пожар