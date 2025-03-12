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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся промышленный объект - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

Возгорание произошло на территории промобъекта в Ростовской области из-за падения БПЛА, предварительно, пострадавших среди персонала нет, сообщает врио... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T23:34+0300

2025-03-12T23:34+0300

2025-03-12T23:34+0300

спецоперация на украине

ростовская область

пожар

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возгорание произошло на территории промобъекта в Ростовской области из-за падения БПЛА, предварительно, пострадавших среди персонала нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью. "Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Дальнейшая информация уточняется.

https://1prime.ru/20250312/pozhar-855724720.html

ростовская область

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ростовская область, пожар