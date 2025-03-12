Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Ирана назвал обращение Трампа с Зеленским неприемлемым - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/prezident-855687574.html
Президент Ирана назвал обращение Трампа с Зеленским неприемлемым
Президент Ирана назвал обращение Трампа с Зеленским неприемлемым - 12.03.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана назвал обращение Трампа с Зеленским неприемлемым
Обращение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, нет желания вести переговоры с тем, кто выставляет условия, грозя... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T00:46+0300
2025-03-12T00:46+0300
мировая экономика
экономика
общество
сша
иран
украина
владимир зеленский
дональд трамп
али хаменеи
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855687574.jpg?1741729604
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Обращение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, нет желания вести переговоры с тем, кто выставляет условия, грозя наказанием за неповиновение, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями. "То, что он (Трамп - ред.) сделал с Зеленским (имеется в виду перепалка в Белом доме - ред.), - просто стыдно. (Представьте, - ред.), кто-нибудь говорил бы с вами такии образом! Неприемлемо, что кто-то придет к вам и скажет: "Приказываем поступить так-то, (а если поступите иначе - ред.), мы вас накажем!". Да я (в таком случае - ред.) вообще не приду с тобой (вести переговоры - ред.)! Хоть ты тресни!", - приводит слова президента агентство Young Journalists Club (YJC). Неделю назад официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе еженедельной пресс-конференции заявила, что, несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ. Накануне заявления Мохаджерани официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что произошедшая накануне в Белом доме перепалка подтверждает, что в вопросах безопасности нельзя надеяться на третьи страны, поэтому государства Ближнего Востока должны опираться в такого рода вопросах на самих себя. Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением, в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.
сша
иран
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, иран, украина, владимир зеленский, дональд трамп, али хаменеи, конгресс сша
Мировая экономика, Экономика, Общество , США, ИРАН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Конгресс США
00:46 12.03.2025
 
Президент Ирана назвал обращение Трампа с Зеленским неприемлемым

Президент Ирана Пезешкиан назвал обращение Трампа с Зеленским неприемлемым

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Обращение президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме неприемлемо, нет желания вести переговоры с тем, кто выставляет условия, грозя наказанием за неповиновение, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В конце февраля Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.
"То, что он (Трамп - ред.) сделал с Зеленским (имеется в виду перепалка в Белом доме - ред.), - просто стыдно. (Представьте, - ред.), кто-нибудь говорил бы с вами такии образом! Неприемлемо, что кто-то придет к вам и скажет: "Приказываем поступить так-то, (а если поступите иначе - ред.), мы вас накажем!". Да я (в таком случае - ред.) вообще не приду с тобой (вести переговоры - ред.)! Хоть ты тресни!", - приводит слова президента агентство Young Journalists Club (YJC).
Неделю назад официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе еженедельной пресс-конференции заявила, что, несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ.
Накануне заявления Мохаджерани официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что произошедшая накануне в Белом доме перепалка подтверждает, что в вопросах безопасности нельзя надеяться на третьи страны, поэтому государства Ближнего Востока должны опираться в такого рода вопросах на самих себя.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи напомнил на украинском языке о своих словах про ненадежность США. Первого марта 2022 года Хаменеи выступил с заявлением, в том числе по ситуации на Украине, в котором назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАИРАНУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАли ХаменеиКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала