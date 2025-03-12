https://1prime.ru/20250312/putin-855723564.html
Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой - 12.03.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент РФ, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин в среду, 12 марта, провел совещание на одном из пунктов управления курской... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T21:46+0300
2025-03-12T21:46+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент РФ, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин в среду, 12 марта, провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в скором времени будут опубликованы соответствующие кадры пресс-службой президента.
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владимир путин, дмитрий песков, рф, вс рф
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РФ, ВС РФ
Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Песков: Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой