https://1prime.ru/20250312/putin-855723713.html

Путин распорядился полностью освободить Курскую область от противника

Путин распорядился полностью освободить Курскую область от противника - 12.03.2025, ПРАЙМ

Путин распорядился полностью освободить Курскую область от противника

Территория Курской области в ближайшее время должна быть полностью освобождена от противника, заявил президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T22:06+0300

2025-03-12T22:06+0300

2025-03-12T22:32+0300

спецоперация на украине

валерий герасимов

владимир путин

вс рф

всу

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Территория Курской области в ближайшее время должна быть полностью освобождена от противника, заявил президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Такое распоряжение он отдал в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой. Президент приехал туда в военной форме с армейским камуфляжем..Глава государства выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе операции по освобождению Суджи и окрестностей."Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", - подчеркнул Путин.По его словам, стоит задача в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории."Действительно, наша задача в ближайшее время в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего еще здесь боевые действия, полностью освободить территорию Курской области", - сказал Путин.Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы."Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы", - сказал президент.Он подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех боевых задач, стоящих перед российскими военными подразделениями на курском направлении."Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены", - сказал Путин.Глава государства сказал, что к тем пленным, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области и противодействовали Вооруженным силам РФ, надо относиться как к террористам.Он отметил, что те люди, которые находятся на территории региона, совершают преступления против гражданского населения и противодействуют Вооруженным силам РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с российскими законами являются террористами."Сейчас только что Валерий Васильевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.Также он напомнил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными."Хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - сказал он.При этом ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно, заявил президент."Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках", - сказал Путин.В свою очередь, Герасимов подчеркнул, что Киев хотел создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой."Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией", - сказал глава Генштаба.Однако планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области и по остановке продвижения российских войск на других направлениях провалились, добавил он."Данные замыслы противника полностью провалились", - отметил Герасимов.Всего в ходе наступательных действий, по данным Генштаба, освобождено более 1100 квадратных километров территорий, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником."Подразделение группировки войск "Север" продолжает операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - сообщил Герасимов.В частности, ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни в Курской области."Действиями 34-й мотострелковой бригады, 22-го мотострелкового полка, подразделениями 9-го мотострелкового полка и подразделениями других частей Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери, и отдельные мелкие группы в условиях огневого поражения огнем артиллерии и дронами с нашей стороны начали отход в южном направлении, теряя людей по направлению движения", - доложил Герасимов.Он отметил, что наступательные действия 155-й бригады морской пехоты замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни.Говоря об операции по проходу российских военных по трубе к Судже, Герасимов сообщил, что она стала неожиданной для ВСУ."Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов.Сейчас боевики ВСУ активно сдаются в плен российским подразделениям."Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков", - сказал Герасимов.Глава Генштаба подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают освобождение Курской области с задачей выхода на госграницу России в кратчайшие сроки."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины на территории Курской области, задача - завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки", - сказал он президенту.Всего потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов."За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленные и высокомотивированные подразделения вооруженных сил Украины и также формирования иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 тысяч единиц военной техники. Из них - 391 танк, 2780 боевых бронированных машин, свыше тысячи артиллерийских орудий и минометов", - сказал он, уточнив, что командование ВСУ в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении."Так, на долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции. И более 40%, это личного состава, потерь в технике", - пояснил Герасимов.По его словам, в настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение.Он добавил, что ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область."В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована. Идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности", - доложил Герасимов.За последние пять дней ВС РФ освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, доложил Герасимов."Только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, и площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза", - доложил глава Генштаба.Путин, обращаясь к Герасимову, поблагодарил руководство Генштаба и отличившиеся подразделения за проделанную работу в Курской области."Вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Практически я слышу их каждый день, в последнее время утром и вечером... Я хочу назвать те, которые у меня на слуху. Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада..., 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии, 1220-й мотострелковый полк третьей мотострелковой дивизии и уже прозвучавший здесь спецназ "Ахмат", добровольческое формирование "Ветераны", которое отличается... Я хотел бы поблагодарить и руководство главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу", - сказал глава государства.

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валерий герасимов, владимир путин, вс рф, всу