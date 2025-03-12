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Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине
Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Сербии в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозван. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:56+0300
2025-03-12T18:56+0300
2025-03-12T18:56+0300
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БЕЛГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Сербии в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозван. Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал ошибкой голосование сербской делегации "за" резолюцию и принес извинения сербским гражданам. "Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается России", - говорится в сообщении. По словам Джурича, Сербия внесла изменения в секретариате ООН, и теперь она "воздержана" по поводу этой резолюции.
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Спецоперация на Украине, СЕРБИЯ, Александр Вучич, УКРАИНА, РОССИЯ, ООН
Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине
МИД Сербии: отозван голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине
БЕЛГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Сербии в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозван.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал ошибкой голосование сербской делегации "за" резолюцию и принес извинения сербским гражданам.
"Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается России", - говорится в сообщении.
По словам Джурича, Сербия внесла изменения в секретариате ООН, и теперь она "воздержана" по поводу этой резолюции.
Израиль проголосовал против антироссийской резолюции в ООН по Украине