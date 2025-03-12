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Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине
Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Сербии в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозван. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:56+0300
2025-03-12T18:56+0300
спецоперация на украине
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Сербии в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозван. Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал ошибкой голосование сербской делегации "за" резолюцию и принес извинения сербским гражданам. "Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается России", - говорится в сообщении. По словам Джурича, Сербия внесла изменения в секретариате ООН, и теперь она "воздержана" по поводу этой резолюции.
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сербия, александр вучич, украина, россия, оон
Спецоперация на Украине, СЕРБИЯ, Александр Вучич, УКРАИНА, РОССИЯ, ООН
18:56 12.03.2025
 
Сербия отозвала голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине

МИД Сербии: отозван голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций
Штаб-квартира Организации объединенных наций - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БЕЛГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил в интервью изданию НИН, что голос Сербии в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозван.
Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал ошибкой голосование сербской делегации "за" резолюцию и принес извинения сербским гражданам.
"Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается России", - говорится в сообщении.
По словам Джурича, Сербия внесла изменения в секретариате ООН, и теперь она "воздержана" по поводу этой резолюции.
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Спецоперация на УкраинеСЕРБИЯАлександр ВучичУКРАИНАРОССИЯООН
 
 
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