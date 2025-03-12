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США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц - 12.03.2025, ПРАЙМ
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США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц
США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц - 12.03.2025, ПРАЙМ
США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц
США наращивают производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и к осени производительность достигнет 100 тысяч в месяц по сравнению с 14 тысячами годом... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T21:22+0300
2025-03-12T21:22+0300
вооружения
сша
снаряды
оружие
украина
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США наращивают производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и к осени производительность достигнет 100 тысяч в месяц по сравнению с 14 тысячами годом ранее, заявил заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус. "Возьмем в качестве примера 155-миллиметровые снаряды, которые мы производили в количестве 14 тысяч в месяц до начала российско-украинского конфликта. В ноябре этот показатель вырос до 42 тысяч, к лету он увеличится до 70 тысяч, а к осени достигнет 100 тысяч в месяц", - заявил Мингус на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам. США поставляют Украине артиллерийские снаряды натовского калибра 155 миллиметров в рамках оказываемой военной помощи. В апреле бывший помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США с начала конфликта на Украине вдвое нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и планируют еще удвоить его к концу 2024 года.
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сша
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сша, снаряды, оружие, украина
Вооружения, США, снаряды, оружие, УКРАИНА
21:22 12.03.2025
 
США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц

США к осени планируют производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США наращивают производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и к осени производительность достигнет 100 тысяч в месяц по сравнению с 14 тысячами годом ранее, заявил заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус.
"Возьмем в качестве примера 155-миллиметровые снаряды, которые мы производили в количестве 14 тысяч в месяц до начала российско-украинского конфликта. В ноябре этот показатель вырос до 42 тысяч, к лету он увеличится до 70 тысяч, а к осени достигнет 100 тысяч в месяц", - заявил Мингус на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.
США поставляют Украине артиллерийские снаряды натовского калибра 155 миллиметров в рамках оказываемой военной помощи. В апреле бывший помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США с начала конфликта на Украине вдвое нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и планируют еще удвоить его к концу 2024 года.
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ВооруженияСШАснарядыоружиеУКРАИНА
 
 
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