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США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц
США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц - 12.03.2025, ПРАЙМ
США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц
США наращивают производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и к осени производительность достигнет 100 тысяч в месяц по сравнению с 14 тысячами годом... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T21:22+0300
2025-03-12T21:22+0300
2025-03-12T21:22+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США наращивают производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и к осени производительность достигнет 100 тысяч в месяц по сравнению с 14 тысячами годом ранее, заявил заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус. "Возьмем в качестве примера 155-миллиметровые снаряды, которые мы производили в количестве 14 тысяч в месяц до начала российско-украинского конфликта. В ноябре этот показатель вырос до 42 тысяч, к лету он увеличится до 70 тысяч, а к осени достигнет 100 тысяч в месяц", - заявил Мингус на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам. США поставляют Украине артиллерийские снаряды натовского калибра 155 миллиметров в рамках оказываемой военной помощи. В апреле бывший помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США с начала конфликта на Украине вдвое нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и планируют еще удвоить его к концу 2024 года.
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Вооружения, США, снаряды, оружие, УКРАИНА
США хотят производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц
США к осени планируют производить 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. США наращивают производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и к осени производительность достигнет 100 тысяч в месяц по сравнению с 14 тысячами годом ранее, заявил заместитель начальника штаба сухопутных войск Джеймс Мингус.
"Возьмем в качестве примера 155-миллиметровые снаряды, которые мы производили в количестве 14 тысяч в месяц до начала российско-украинского конфликта. В ноябре этот показатель вырос до 42 тысяч, к лету он увеличится до 70 тысяч, а к осени достигнет 100 тысяч в месяц", - заявил Мингус на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.
США поставляют Украине артиллерийские снаряды натовского калибра 155 миллиметров в рамках оказываемой военной помощи. В апреле бывший помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США с начала конфликта на Украине вдвое нарастили производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и планируют еще удвоить его к концу 2024 года.
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