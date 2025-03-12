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США хотят выжать все из Тайваня, заявили в Госсовете КНР - 12.03.2025, ПРАЙМ
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США хотят выжать все из Тайваня, заявили в Госсовете КНР
США хотят выжать все из Тайваня, заявили в Госсовете КНР - 12.03.2025, ПРАЙМ
США хотят выжать все из Тайваня, заявили в Госсовете КНР
США хотят выжать все из Тайваня, а руководство Демократической прогрессивной партии им это позволяет, заявил на брифинге в среду официальный представитель... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T06:33+0300
2025-03-12T06:33+0300
экономика
мировая экономика
технологии
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дональд трамп
tsmc
госсовет
the wall street journal
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ПЕКИН, 12 мар – ПРАЙМ. США хотят выжать все из Тайваня, а руководство Демократической прогрессивной партии им это позволяет, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что инвестиции тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в размере 100 миллиардов долларов в строительство заводов по производству полупроводников позволят США контролировать почти 40% мирового рынка микрочипов. "США шаг за шагом делают все, чтобы обобрать TSMC и выжать все из Тайваня, а руководство Демократической прогрессивной партии позволяет им брать все, что они хотят. Заботились ли они когда-нибудь о благополучии тайваньских соотечественников и интересах промышленного сектора?" - заявил Чэнь Биньхуа. Он отметил, что "жители Тайваня обеспокоены тем, что TSMC станет "американской TSMC", и это вовсе не является беспочвенным беспокойством". TSMC, крупнейший в мире производитель микрочипов, впервые инвестировала в производство в США в 2020 году, заложив завод в Аризоне стоимостью 12 миллиардов долларов. С тех пор компания расширила свои планы, добавив еще два завода и увеличив общий объем инвестиций на этом объекте до 65 миллиардов долларов. Первое предприятие в Аризоне начало массовое производство в конце прошлого года. По данным газеты The Wall Street Journal, TSMC впервые разместит на территории США передовые технологии производства полупроводников, которые ранее использовались только на Тайване. Чипы компании критически важны для технологий искусственного интеллекта, смартфонов и другой передовой электроники.
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мировая экономика, технологии, сша, тайвань, китай, дональд трамп, tsmc, госсовет, the wall street journal
Экономика, Мировая экономика, Технологии, США, Тайвань, КИТАЙ, Дональд Трамп, TSMC, Госсовет, The Wall Street Journal
06:33 12.03.2025
 
США хотят выжать все из Тайваня, заявили в Госсовете КНР

Госсовет КНР: США делают все, чтобы выжать все из Тайваня

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ПЕКИН, 12 мар – ПРАЙМ. США хотят выжать все из Тайваня, а руководство Демократической прогрессивной партии им это позволяет, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что инвестиции тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в размере 100 миллиардов долларов в строительство заводов по производству полупроводников позволят США контролировать почти 40% мирового рынка микрочипов.
"США шаг за шагом делают все, чтобы обобрать TSMC и выжать все из Тайваня, а руководство Демократической прогрессивной партии позволяет им брать все, что они хотят. Заботились ли они когда-нибудь о благополучии тайваньских соотечественников и интересах промышленного сектора?" - заявил Чэнь Биньхуа.
Он отметил, что "жители Тайваня обеспокоены тем, что TSMC станет "американской TSMC", и это вовсе не является беспочвенным беспокойством".
TSMC, крупнейший в мире производитель микрочипов, впервые инвестировала в производство в США в 2020 году, заложив завод в Аризоне стоимостью 12 миллиардов долларов. С тех пор компания расширила свои планы, добавив еще два завода и увеличив общий объем инвестиций на этом объекте до 65 миллиардов долларов. Первое предприятие в Аризоне начало массовое производство в конце прошлого года.
По данным газеты The Wall Street Journal, TSMC впервые разместит на территории США передовые технологии производства полупроводников, которые ранее использовались только на Тайване. Чипы компании критически важны для технологий искусственного интеллекта, смартфонов и другой передовой электроники.
 
ЭкономикаМировая экономикаТехнологииСШАТайваньКИТАЙДональд ТрампTSMCГоссоветThe Wall Street Journal
 
 
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