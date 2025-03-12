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Сырский назвал бегство ВСУ из Курской области "маневром" - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Сырский назвал бегство ВСУ из Курской области "маневром"
Сырский назвал бегство ВСУ из Курской области "маневром" - 12.03.2025, ПРАЙМ
Сырский назвал бегство ВСУ из Курской области "маневром"
Главком ВСУ Александр Сырский назвал бегство украинских боевиков из Курской области "маневром". | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T23:41+0300
2025-03-12T23:41+0300
спецоперация на украине
всу
александр сырский
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский назвал бегство украинских боевиков из Курской области "маневром". "Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", - написал генерал в своём Telegram-канале. В среду президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что Вооруженные силы России в ходе наступательных действий освободили свыше 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, которую ранее заняли ВСУ. Потери противника в этой местности, по данным Генштаба, превысили 67 тысяч человек. Герасимов также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 военных противника. Герасимов отметил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, осуществляется ее планомерное уничтожение. Российские военнослужащие из курского приграничья на отдельных направлениях перешли госграницу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что российский флаг поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
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всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский
23:41 12.03.2025
 

Сырский назвал бегство ВСУ из Курской области "маневром"

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский назвал бегство украинских боевиков из Курской области "маневром".
"Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", - написал генерал в своём Telegram-канале.
В среду президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что Вооруженные силы России в ходе наступательных действий освободили свыше 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, которую ранее заняли ВСУ. Потери противника в этой местности, по данным Генштаба, превысили 67 тысяч человек. Герасимов также сообщил, что боевики ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 военных противника.
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Наступление продолжается. Россия планомерно вытесняет ВСУ из Донбасса
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Герасимов отметил, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, осуществляется ее планомерное уничтожение. Российские военнослужащие из курского приграничья на отдельных направлениях перешли госграницу и вышли в Сумскую область.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что российский флаг поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
 
Спецоперация на УкраинеВСУАлександр Сырский
 
 
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