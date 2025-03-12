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Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет - 12.03.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:42+0300
2025-03-12T19:42+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без оказания на Россию давления.Такое заявление он сделал в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у США рычаги давления на РФ в контексте урегулирования."Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", - сказал президент.Он добавил, что ждет положительной реакции Москвы, туда уже направились представители США. "Люди едут туда, пока мы разговариваем", - сказал президент. Также Трамп заявил, что у Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию."Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - подчеркнул президент.Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов и Украины. Офис Владимира Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи, где говорится, что Киев готов на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. В документе также говорится, что США незамедлительно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военные поставки Украине. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. В среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также не раз указывала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Владимир Путин
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе мирного урегулирования не дойдет
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без оказания на Россию давления.
Такое заявление он сделал в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у США рычаги давления на РФ в контексте урегулирования.
"Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", - сказал президент.
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
Он добавил, что ждет положительной реакции Москвы, туда уже направились представители США.
"Люди едут туда, пока мы разговариваем", - сказал президент.
Также Трамп заявил, что у Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию.
"Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - подчеркнул президент.
Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов и Украины. Офис Владимира Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи, где говорится, что Киев готов на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. В документе также говорится, что США незамедлительно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военные поставки Украине. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
В среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также не раз указывала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.