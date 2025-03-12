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Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет - 12.03.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:42+0300
2025-03-12T19:50+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без оказания на Россию давления.Такое заявление он сделал в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у США рычаги давления на РФ в контексте урегулирования."Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", - сказал президент.Он добавил, что ждет положительной реакции Москвы, туда уже направились представители США. "Люди едут туда, пока мы разговариваем", - сказал президент. Также Трамп заявил, что у Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию."Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - подчеркнул президент.Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов и Украины. Офис Владимира Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи, где говорится, что Киев готов на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. В документе также говорится, что США незамедлительно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военные поставки Украине. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. В среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также не раз указывала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Владимир Путин
19:42 12.03.2025 (обновлено: 19:50 12.03.2025)
 
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет

Трамп надеется, что до давления на России в вопросе мирного урегулирования не дойдет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без оказания на Россию давления.
Такое заявление он сделал в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у США рычаги давления на РФ в контексте урегулирования.
"Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", - сказал президент.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
США хотят прекращения огня на Украине, ждут ответа России, заявил Рубио
Вчера, 21:37
Он добавил, что ждет положительной реакции Москвы, туда уже направились представители США.
"Люди едут туда, пока мы разговариваем", - сказал президент.
Также Трамп заявил, что у Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию.
"Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - подчеркнул президент.
Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов и Украины. Офис Владимира Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи, где говорится, что Киев готов на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. В документе также говорится, что США незамедлительно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военные поставки Украине. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
В среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также не раз указывала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯСШАВладимир Путин
 
 
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