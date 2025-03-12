https://1prime.ru/20250312/tramp-855720067.html

Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет

Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет - 12.03.2025, ПРАЙМ

Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:42+0300

2025-03-12T19:42+0300

2025-03-12T19:50+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

украина

россия

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:31:1694:984_1920x0_80_0_0_a5355ec023ad7c2cb939d5063d964bfb.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на согласие Москвы на предложение о немедленном прекращении огня на Украине и надеется, что это произойдет без оказания на Россию давления.Такое заявление он сделал в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у США рычаги давления на РФ в контексте урегулирования."Я надеюсь, этого не понадобится. Мы можем это сделать с Россией", - сказал президент.Он добавил, что ждет положительной реакции Москвы, туда уже направились представители США. "Люди едут туда, пока мы разговариваем", - сказал президент. Также Трамп заявил, что у Вашингтона остаются рычаги финансового давления на Россию."Есть вещи, неприятные вещи в финансовом смысле, которые можно сделать. Я могу сделать что-нибудь финансово. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу достичь мира. Я хочу видеть мир. Но в финансовом смысле мы можем сделать очень плохие для России вещи, разрушительные. Но я не хочу этого, потому что я хочу увидеть мир", - подчеркнул президент.Во вторник в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов и Украины. Офис Владимира Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам встречи, где говорится, что Киев готов на предложение американской стороны о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. В документе также говорится, что США незамедлительно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и возобновляют военные поставки Украине. Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. В среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. По его словам, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также не раз указывала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://1prime.ru/20250311/rubio-855684876.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин