https://1prime.ru/20250312/tramp-855722455.html

Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится

Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится - 12.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T20:40+0300

2025-03-12T20:40+0300

2025-03-12T20:54+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. "Мы все работаем, чтобы это закончилось. Это безумие из-за ничего. Думаю, есть шанс достичь этого. Половина - это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня. И я думаю, к войне это никогда не вернется", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Как заявил президент, первоначально Владимир Зеленский раньше не хотел мира на Украине, но теперь согласился на него."Мы приближаемся к возможности достижения чего-то. У нас Украина, как вы знаете, я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше", - сказал глава Белого дома.Кроме того, Трамп сообщил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос."Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня... мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", - заявил президентНакануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский, владимир путин, россия