https://1prime.ru/20250312/tramp-855722455.html
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится - 12.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:40+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. "Мы все работаем, чтобы это закончилось. Это безумие из-за ничего. Думаю, есть шанс достичь этого. Половина - это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня. И я думаю, к войне это никогда не вернется", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Как заявил президент, первоначально Владимир Зеленский раньше не хотел мира на Украине, но теперь согласился на него."Мы приближаемся к возможности достижения чего-то. У нас Украина, как вы знаете, я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше", - сказал глава Белого дома.Кроме того, Трамп сообщил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос."Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня... мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", - заявил президентНакануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, РОССИЯ
Трамп заявил, что после прекращения огня на Украине конфликт закончится
Трамп рассчитывает на разрешение украинского конфликта после прекращения огня
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на разрешение украинского конфликта после установления режима прекращения огня на Украине.
"Мы все работаем, чтобы это закончилось. Это безумие из-за ничего. Думаю, есть шанс достичь этого. Половина - это прекращение огня, если мы добьемся, чтобы Россия перестала, последует полное прекращение огня. И я думаю, к войне это никогда не вернется", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Как заявил президент, первоначально Владимир Зеленский раньше не хотел мира на Украине, но теперь согласился на него.
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
"Мы приближаемся к возможности достижения чего-то. У нас Украина, как вы знаете, я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше", - сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп сообщил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос.
"Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня... мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", - заявил президент
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.