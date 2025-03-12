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Польский генерал заявил о триумфе российской армии в Курской области - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Польский генерал заявил о триумфе российской армии в Курской области
Польский генерал заявил о триумфе российской армии в Курской области - 12.03.2025, ПРАЙМ
Польский генерал заявил о триумфе российской армии в Курской области
ВС России побеждают в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области и близки к "полному триумфу". Об этом в эфире радио TOK FM заявил польский... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:46+0300
2025-03-12T11:46+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ВС России побеждают в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области и близки к "полному триумфу". Об этом в эфире радио TOK FM заявил польский генерал Богуслав Пацек."Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу", — отметил собеседник радиостанции.Пацек подчеркнул, что Россия осознает трудную ситуацию своих противников и понимает, что выигрывает. Он также отметил, что хаос, усиленный США, создает благоприятные условия для продвижения российских военных.Ранее сообщалось о прошедших переговорах делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
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вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
11:46 12.03.2025
 
Польский генерал заявил о триумфе российской армии в Курской области

Польский генерал Пацек: армия России близка к полному триумфу в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. ВС России побеждают в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области и близки к "полному триумфу". Об этом в эфире радио TOK FM заявил польский генерал Богуслав Пацек.
"Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу", — отметил собеседник радиостанции.
Пацек подчеркнул, что Россия осознает трудную ситуацию своих противников и понимает, что выигрывает. Он также отметил, что хаос, усиленный США, создает благоприятные условия для продвижения российских военных.
Ранее сообщалось о прошедших переговорах делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
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Спецоперация на УкраинеВС РФВСУ
 
 
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