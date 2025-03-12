https://1prime.ru/20250312/ugon-855710627.html

Названы бренды авто с высоким риском угона

Названы бренды авто с высоким риском угона - 12.03.2025, ПРАЙМ

Названы бренды авто с высоким риском угона

Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов рассказал Lenta.ru, какие автомобили стали самыми угоняемыми в России. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:59+0300

2025-03-12T15:59+0300

2025-03-12T15:59+0300

hyundai

chery

угон

авто

бизнес

рса

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов рассказал Lenta.ru, какие автомобили стали самыми угоняемыми в России.Согласно статистике РСА за прошлый год, первое место по угонам среди застрахованных автомобилей заняли китайские бренды, на втором месте расположились корейские марки, а на третьем — отечественные авто. Кроме того, самыми угоняемыми авто стали марки Hyundai и Chery с практически равным числом угонов за год, а также автомобили Kia и ВАЗ. По мнению Ефремова, главными причинами угонов являются дефицит запчастей и частые задержки в их доставке. Он добавил, что увеличилось также и число угонов "под заказ", однако это относится в основном к корейским моделям, например Santa Fe и Sorento, однако в регионах страны подобным способом воруют и российские автомобили."Теоретически угнать можно любую машину, существует множество способов. Поэтому наиболее надежный способ защиты на сегодняшний день — не оставлять автомобиль без присмотра на длительное время", - подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20250312/avto-855706627.html

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hyundai, chery, угон, авто, бизнес, рса