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Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней

Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней - 12.03.2025, ПРАЙМ

Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T20:28+0300

2025-03-12T20:28+0300

2025-03-12T20:28+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней. "У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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сша, украина, россия, джей ди вэнс, владимир зеленский, дональд трамп