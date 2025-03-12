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Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней - 12.03.2025, ПРАЙМ
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких... | 12.03.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней. "У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней
Вэнс заявил, что представители РФ и США должны встретиться в следующие несколько дней
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней.
"У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.