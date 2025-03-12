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Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250312/vens-855721791.html
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней - 12.03.2025, ПРАЙМ
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:28+0300
2025-03-12T20:28+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
джей ди вэнс
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней. "У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://1prime.ru/20250312/tramp-855720067.html
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сша, украина, россия, джей ди вэнс, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
20:28 12.03.2025
 
Вэнс анонсировал встречу представителей России и США через несколько дней

Вэнс заявил, что представители РФ и США должны встретиться в следующие несколько дней

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в среду, что представители России и США должны встретиться, а также переговорить по телефону в течение нескольких следующих дней.
"У нас есть беседы по телефону и лично с нашими представителями в следующие несколько дней", - заявил Вэнс журналистам в Белом доме.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Трамп надеется, что до давления на России в вопросе Украины не дойдет
19:42
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯДжей Ди ВэнсВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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