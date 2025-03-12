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Сырский уволил генерала ВСУ, причастного к преступлениям в Курской области - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Сырский уволил генерала ВСУ, причастного к преступлениям в Курской области
Сырский уволил генерала ВСУ, причастного к преступлениям в Курской области - 12.03.2025, ПРАЙМ
Сырский уволил генерала ВСУ, причастного к преступлениям в Курской области
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в перечень... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:01+0300
2025-03-12T09:01+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), В сентябре прошлого годам следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области. "Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его... Освобождает его в критический момент времени, несмотря на позицию (командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила - ред.) Драпатого и личного состава оперативного командования "Север" сухопутных войск ВСУ", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Ранее в СК РФ сообщали, что украинский генерал-майор Дмитрий Красильников обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы. По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений вооруженных формирований Украины 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области. Из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.
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всу, украина, общество
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Общество
09:01 12.03.2025
 
Сырский уволил генерала ВСУ, причастного к преступлениям в Курской области

Депутат Рады Безуглая заявила об увольнении Сырским генерала ВСУ Красильникова

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов),
В сентябре прошлого годам следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области.
"Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его... Освобождает его в критический момент времени, несмотря на позицию (командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила - ред.) Драпатого и личного состава оперативного командования "Север" сухопутных войск ВСУ", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Ранее в СК РФ сообщали, что украинский генерал-майор Дмитрий Красильников обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений вооруженных формирований Украины 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.
Из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.
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