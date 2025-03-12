https://1prime.ru/20250312/vsu-855696615.html

СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению

СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению - 12.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению

Операции ВСУ в Курской области, по оценкам украинских военных, вероятно, осталось "от нескольких недель до нескольких дней", пишет испанская газета Pais. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T10:46+0300

2025-03-12T10:46+0300

2025-03-12T10:46+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Операции ВСУ в Курской области, по оценкам украинских военных, вероятно, осталось "от нескольких недель до нескольких дней", пишет испанская газета Pais. "Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель", - приводит издание слова украинских военных, задействованных во вторжении в Курскую область. Pais со ссылкой на украинские военные источники утверждает, что на фронте возникли обстоятельства, которые невозможно объяснить. "Что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад", - пишет издание. Ранее Forbes писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Накануне Минобороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область сообщило об освобождении за сутки сразу 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.

https://1prime.ru/20250312/konflikt-855696053.html

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