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СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению
СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению - 12.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению
Операции ВСУ в Курской области, по оценкам украинских военных, вероятно, осталось "от нескольких недель до нескольких дней", пишет испанская газета Pais. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:46+0300
2025-03-12T10:46+0300
2025-03-12T10:46+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Операции ВСУ в Курской области, по оценкам украинских военных, вероятно, осталось "от нескольких недель до нескольких дней", пишет испанская газета Pais. "Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель", - приводит издание слова украинских военных, задействованных во вторжении в Курскую область. Pais со ссылкой на украинские военные источники утверждает, что на фронте возникли обстоятельства, которые невозможно объяснить. "Что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад", - пишет издание. Ранее Forbes писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Накануне Минобороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область сообщило об освобождении за сутки сразу 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению
Pais: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Операции ВСУ в Курской области, по оценкам украинских военных, вероятно, осталось "от нескольких недель до нескольких дней", пишет испанская газета Pais.
"Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель", - приводит издание слова украинских военных, задействованных во вторжении в Курскую область.
Pais со ссылкой на украинские военные источники утверждает, что на фронте возникли обстоятельства, которые невозможно объяснить. "Что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад", - пишет издание.
Ранее Forbes писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
Накануне Минобороны РФ в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область сообщило об освобождении за сутки сразу 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории.
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