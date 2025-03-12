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Командующие ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишут СМИ
Командующие ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишут СМИ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Командующие ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишут СМИ
Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:06+0300
2025-03-12T11:06+0300
2025-03-12T11:06+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь, признав высокий риск, что украинские военные "будут отрезаны". "Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана", - заявил украинский капитан. По данным Pais, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тысяч военных ВСУ. Как сообщил один из военных, сейчас целью является эвакуация этих сил, но для этого надо идти пешком, поскольку передвижение по дороге, идущей в Курскую область, теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии". Ранее Forbes писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Командующие ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишут СМИ
Pais: командующие ВСУ в Сумах потеряли связь с группировкой в Курской области
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь, признав высокий риск, что украинские военные "будут отрезаны".
"Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана", - заявил украинский капитан.
По данным Pais, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тысяч военных ВСУ. Как сообщил один из военных, сейчас целью является эвакуация этих сил, но для этого надо идти пешком, поскольку передвижение по дороге, идущей в Курскую область, теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии".
Ранее Forbes писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
СМИ: в ВСУ считают, что их операция в Курской области близка к завершению