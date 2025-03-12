https://1prime.ru/20250312/vsu-855697391.html

Командующие ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишут СМИ

Командующие ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишут СМИ - 12.03.2025, ПРАЙМ

Командующие ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишут СМИ

Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T11:06+0300

2025-03-12T11:06+0300

2025-03-12T11:06+0300

спецоперация на украине

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Связь между командующими ВСУ в Сумской области с украинской группировкой, находящейся в Курской области, потеряна, заявил испанской газете Pais капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь, признав высокий риск, что украинские военные "будут отрезаны". "Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана", - заявил украинский капитан. По данным Pais, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тысяч военных ВСУ. Как сообщил один из военных, сейчас целью является эвакуация этих сил, но для этого надо идти пешком, поскольку передвижение по дороге, идущей в Курскую область, теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии". Ранее Forbes писал, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.

https://1prime.ru/20250312/vsu-855696615.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу