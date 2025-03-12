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Вучич: Трамп вряд ли отменит санкции против NIS до договора с РФ по Украине

Вучич: Трамп вряд ли отменит санкции против NIS до договора с РФ по Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ

Вучич: Трамп вряд ли отменит санкции против NIS до договора с РФ по Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил по итогам встречи с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, что американское руководство вряд ли отменит санкции | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T18:24+0300

2025-03-12T18:24+0300

2025-03-12T18:24+0300

энергетика

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БЕЛГРАД, 12 мар – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил по итогам встречи с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, что американское руководство вряд ли отменит санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, крупнейшие владельцы акций "Газпром нефть" и "Газпром") до того как будет достигнуто соглашение с РФ о перемирии на Украине. Вучич 7 марта сообщил, что обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным продление договора о газоснабжении с РФ от 31 мая 2025 года и вопрос "Нефтяной индустрии Сербии" с учетом американских санкций в отношении этого предприятия, которые должны вступить в силу 28 марта. Трамп-младший провел встречу с главой сербского государства в Белграде во вторник. "Позиция (по санкциям - ред.) может измениться, только если дойдет до большого договора по вопросу конфликта России и Украины... Сомневаюсь, что договор об этом возможен в данный момент. Если вы меня спрашиваете, будет ли найдено некое решение, думаю, что это произойдет, когда одна из сторон станет намного слабее, и когда будет очевидно, что она будет просить о прекращении конфликта", - заявил Вучич в эфире телеканала Informer в ночь на среду, отвечая на вопрос, отменит ли Трамп санкции против NIS. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.-0-

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газпром, россия, украина, александр вучич, nis, нефть, сербия, санкции против рф