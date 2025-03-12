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Курс юаня растет в начале торгов на Мосбирже
Курс юаня растет в начале торгов на Мосбирже - 12.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня растет в начале торгов на Мосбирже
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,89 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:03+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,89 рубля.
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юань
Курс доллара к рублю, юань
Курс юаня растет в начале торгов на Мосбирже
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,89 руб
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды повышается до 11,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,89 рубля.