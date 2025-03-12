https://1prime.ru/20250312/zara-855694926.html

Владелец бренда Zara нарастил объем чистой прибыли

Владелец бренда Zara нарастил объем чистой прибыли - 12.03.2025, ПРАЙМ

Владелец бренда Zara нарастил объем чистой прибыли

Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T09:55+0300

2025-03-12T09:55+0300

2025-03-12T09:55+0300

экономика

бизнес

финансы

zara

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka и другие), за 2024-2025 финансовый год (завершился 31 января) увеличилась на 9% и достигла 5,866 миллиарда евро, говорится в сообщении компании. Выручка Inditex за отчетный период увеличилась на 7,5%, до 38,632 миллиарда евро. Показатель EBITDA по итогам финансового года вырос на 8,9%, до 10,728 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 1,884 евро по сравнению с 1,729 евро годом ранее. В четвертом квартале финансового года приходящаяся на головную компанию чистая прибыль составила 1,417 миллиарда евро, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода годом ранее. Продажи выросли на 37,5% - до 11,21 миллиарда евро. Показатель EBITDA увеличился на 16,5%, до 2,762 миллиарда евро. При этом число магазинов на 31 января снизилось на 2,3% в годовом выражении, до 5563 торговых точек, также говорится в отчетности. Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Помимо Zara и Bershka, компания также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.

https://1prime.ru/20240410/zara-847258770.html

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бизнес, финансы, zara