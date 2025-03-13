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"Катастрофа". Украинский военный рассказал о ситуации ВСУ в Курской области - 13.03.2025, ПРАЙМ
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"Катастрофа". Украинский военный рассказал о ситуации ВСУ в Курской области
"Катастрофа". Украинский военный рассказал о ситуации ВСУ в Курской области - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Катастрофа". Украинский военный рассказал о ситуации ВСУ в Курской области
Ситуация для ВСУ в Курской области, по словам украинского военнослужащего, характеризуется как критическая из-за серьезного давления со стороны российской... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:26+0300
2025-03-13T11:26+0300
спецоперация на украине
le figaro
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ в Курской области, по словам украинского военнослужащего, характеризуется как критическая из-за серьезного давления со стороны российской армии. Об этом пишет французская газета Figaro. "Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают", - сказал он. Украинский военный признал, что ВСУ не могут эффективно использовать собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в этом районе из-за отсутствия доступа к спутниковой системе Starlink. Без этой системы, по его словам, применение БПЛА сравнимо с "атакой вслепую". В статье Figaro также упоминается об отступлении украинских сил из Курской области, ссылаясь на военные источники.Издание подчеркивает, что основной вопрос заключается не в том, смогут ли украинские войска удержать позиции, а в том, как долго они смогут оказывать сопротивление.Западные СМИ уделяют пристальное внимание событиям в Курской области, отмечая продвижение российских войск и возможные последствия для обороноспособности Украины. Некоторые аналитики высказывают мнение, что утрата позиций в этом регионе может ослабить позиции Киева в потенциальных мирных переговорах с Москвой.
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le figaro, украина
Спецоперация на Украине, Le Figaro, УКРАИНА
11:26 13.03.2025
 
"Катастрофа". Украинский военный рассказал о ситуации ВСУ в Курской области

Figaro: ВСУ сталкиваются с сильным натиском российской армии в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ в Курской области, по словам украинского военнослужащего, характеризуется как критическая из-за серьезного давления со стороны российской армии. Об этом пишет французская газета Figaro.
"Ситуация стала катастрофической. Все логистические пути отрезаны, мы находимся во власти российских дронов и артиллерии, которые нас постоянно обстреливают", - сказал он.
Украинский военный признал, что ВСУ не могут эффективно использовать собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в этом районе из-за отсутствия доступа к спутниковой системе Starlink. Без этой системы, по его словам, применение БПЛА сравнимо с "атакой вслепую".
В статье Figaro также упоминается об отступлении украинских сил из Курской области, ссылаясь на военные источники.
Издание подчеркивает, что основной вопрос заключается не в том, смогут ли украинские войска удержать позиции, а в том, как долго они смогут оказывать сопротивление.
Западные СМИ уделяют пристальное внимание событиям в Курской области, отмечая продвижение российских войск и возможные последствия для обороноспособности Украины. Некоторые аналитики высказывают мнение, что утрата позиций в этом регионе может ослабить позиции Киева в потенциальных мирных переговорах с Москвой.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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10:47
 
Спецоперация на УкраинеLe FigaroУКРАИНА
 
 
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