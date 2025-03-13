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Эксперты отметили снижение средней цены на подержанные авто от физлиц

Эксперты отметили снижение средней цены на подержанные авто от физлиц - 13.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили снижение средней цены на подержанные авто от физлиц

Средняя стоимость автомобилей с пробегом от частных продавцов на онлайн-площадках в России в феврале снизилась на 0,5% в месячном выражении и составила примерно | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:23+0300

2025-03-13T10:23+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобилей с пробегом от частных продавцов на онлайн-площадках в России в феврале снизилась на 0,5% в месячном выражении и составила примерно 1,28 миллиона рублей, подсчитали аналитики "Авто.ру Бизнес". "Цены на подержанные автомобили от частных лиц практически не изменились. В феврале средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1 279 000 рублей, что на 0,5% ниже, чем в январе", - говорится в сообщении компании. При этом средняя цена на такие авто у дилеров в феврале выросла на 8% после январского снижения и составила 2,1 миллиона рублей. "Учитывая высокую стоимость денег, дилеры с осторожностью их инвестируют, и чаще при выкупе делают выбор в пользу более свежих автомобилей в хорошем состоянии, снижая долю старых автомобилей на своих складах, что в общем приводит к удорожанию стоков", - объясняет директор по развитию и продажам "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин. Первенство в экономклассе, как и в январе, остается за Lada Granta - 11,7 тысячи проданных машин. Второе и третье места также остались без изменений - Lada Vesta (8,4 тысячи штук) и Kia Rio (8,2 тысячи штук). В среднем классе лидером осталась Toyota Camry (5,4 тысячи штук), а в премиум-сегменте список по-прежнему возглавляет BMW 5 серии (2,6 тысячи штук).

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