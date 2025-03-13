https://1prime.ru/20250313/avto-855745314.html

Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию

Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию

Импорт автомобилей из Белоруссии в Россию с марта 2022 года по февраль 2025 года составил 172 тысячи машин, из них чуть меньше 50 тысяч новых и более 122 тысяч... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:51+0300

2025-03-13T12:51+0300

2025-03-13T12:51+0300

белоруссия

бизнес

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849943452_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_853a91e0a30835df2c3cafede7da6fc8.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт автомобилей из Белоруссии в Россию с марта 2022 года по февраль 2025 года составил 172 тысячи машин, из них чуть меньше 50 тысяч новых и более 122 тысяч с пробегом, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За последние три года (март 2022 - февраль 2025) из Беларуси в Россию ввезли 172 тысячи автомобилей. Чуть меньше 50 тысяч новых и чуть больше 122 (тысяч - ред.) авто с пробегом", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что в обеих категориях лидером по доле является немецкая BMW - 23% от импорта новых и 27% от импорта авто с пробегом. "На втором месте по новым Mercedes Benz (12,3%), а по пробегу Volkswagen (10,1%). Третьи места соответственно Toyota (9,6%) и Audi (7,9%)... В топ-10 по новым также вошли Geely, Audi, Lexus, Porsche, Tesla, Land Rover и Volkswagen", - уточнил эксперт. Директор "Автостата" также отметил, что автомобили Geely, собранные в Белоруссии специально для российского авторынка, в эту статистику не попали. В категории автомобилей с пробегом в первой десятке, помимо указанных выше марок, оказались Mercedes, Renault, Ford, Toyota, Volvo, Chevrolet и Honda.

https://1prime.ru/20250313/avto-855736085.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, бизнес, авто