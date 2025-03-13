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Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию
Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию
Импорт автомобилей из Белоруссии в Россию с марта 2022 года по февраль 2025 года составил 172 тысячи машин, из них чуть меньше 50 тысяч новых и более 122 тысяч... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:51+0300
2025-03-13T12:51+0300
белоруссия
бизнес
авто
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт автомобилей из Белоруссии в Россию с марта 2022 года по февраль 2025 года составил 172 тысячи машин, из них чуть меньше 50 тысяч новых и более 122 тысяч с пробегом, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За последние три года (март 2022 - февраль 2025) из Беларуси в Россию ввезли 172 тысячи автомобилей. Чуть меньше 50 тысяч новых и чуть больше 122 (тысяч - ред.) авто с пробегом", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что в обеих категориях лидером по доле является немецкая BMW - 23% от импорта новых и 27% от импорта авто с пробегом. "На втором месте по новым Mercedes Benz (12,3%), а по пробегу Volkswagen (10,1%). Третьи места соответственно Toyota (9,6%) и Audi (7,9%)... В топ-10 по новым также вошли Geely, Audi, Lexus, Porsche, Tesla, Land Rover и Volkswagen", - уточнил эксперт. Директор "Автостата" также отметил, что автомобили Geely, собранные в Белоруссии специально для российского авторынка, в эту статистику не попали. В категории автомобилей с пробегом в первой десятке, помимо указанных выше марок, оказались Mercedes, Renault, Ford, Toyota, Volvo, Chevrolet и Honda.
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белоруссия, бизнес, авто
БЕЛОРУССИЯ, Бизнес, Авто
12:51 13.03.2025
 
Эксперты оценили объемы импорта авто из Белоруссии в Россию

"Автостат": импорт авто из Белоруссии в РФ за последние 3 года составил 172 тысячи машин

© Фото : BMW MАвтомобиль BMW M5
Автомобиль BMW M5 - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : BMW M
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт автомобилей из Белоруссии в Россию с марта 2022 года по февраль 2025 года составил 172 тысячи машин, из них чуть меньше 50 тысяч новых и более 122 тысяч с пробегом, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За последние три года (март 2022 - февраль 2025) из Беларуси в Россию ввезли 172 тысячи автомобилей. Чуть меньше 50 тысяч новых и чуть больше 122 (тысяч - ред.) авто с пробегом", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в обеих категориях лидером по доле является немецкая BMW - 23% от импорта новых и 27% от импорта авто с пробегом.
"На втором месте по новым Mercedes Benz (12,3%), а по пробегу Volkswagen (10,1%). Третьи места соответственно Toyota (9,6%) и Audi (7,9%)... В топ-10 по новым также вошли Geely, Audi, Lexus, Porsche, Tesla, Land Rover и Volkswagen", - уточнил эксперт.
Директор "Автостата" также отметил, что автомобили Geely, собранные в Белоруссии специально для российского авторынка, в эту статистику не попали.
В категории автомобилей с пробегом в первой десятке, помимо указанных выше марок, оказались Mercedes, Renault, Ford, Toyota, Volvo, Chevrolet и Honda.
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