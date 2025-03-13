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Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту

Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту - 13.03.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа, прежнее сокращение СПбМТСБ) в четверг выросла после снижения | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:30+0300

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2025-03-13T14:30+0300

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рынки

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа, прежнее сокращение СПбМТСБ) в четверг выросла после снижения в течение двух торговых сессий подряд: за день цена поднялась более чем на 0,6%, свидетельствуют данные торгов. Тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,64% - до 49 472 рублей. Цена на Аи-95 выросла на 0,62% - до 55 811 рублей за тонну. Также в понедельник подорожало и дизельное топливо, межсезонное более остальных сортов: на 2,67%, до 58 469 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,03%, до 56 434 рублей за тонну, зимнее - на 0,53%, до 56 787 рублей. Авиакеросин вырос в цене на 0,09% - до 80 761 рубля за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 1,21%, до 17 360 рублей за тонну, мазут - на 0,01%, до 30 210 рублей за тонну. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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рынки, аи-92, аи-95, еаэс, александр новак, сергей цивилев