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Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/benzin-855749450.html
Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту
Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту - 13.03.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа, прежнее сокращение СПбМТСБ) в четверг выросла после снижения | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:30+0300
2025-03-13T14:30+0300
экономика
рынки
аи-92
аи-95
еаэс
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа, прежнее сокращение СПбМТСБ) в четверг выросла после снижения в течение двух торговых сессий подряд: за день цена поднялась более чем на 0,6%, свидетельствуют данные торгов. Тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,64% - до 49 472 рублей. Цена на Аи-95 выросла на 0,62% - до 55 811 рублей за тонну. Также в понедельник подорожало и дизельное топливо, межсезонное более остальных сортов: на 2,67%, до 58 469 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,03%, до 56 434 рублей за тонну, зимнее - на 0,53%, до 56 787 рублей. Авиакеросин вырос в цене на 0,09% - до 80 761 рубля за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 1,21%, до 17 360 рублей за тонну, мазут - на 0,01%, до 30 210 рублей за тонну. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынки, аи-92, аи-95, еаэс, александр новак, сергей цивилев
Экономика, Рынки, Аи-92, Аи-95, ЕАЭС, Александр Новак, Сергей Цивилев
14:30 13.03.2025
 
Биржевая стоимость бензина в России перешла к росту

Биржевая стоимость бензина в России вернулась к росту в четверг

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа, прежнее сокращение СПбМТСБ) в четверг выросла после снижения в течение двух торговых сессий подряд: за день цена поднялась более чем на 0,6%, свидетельствуют данные торгов.
Тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,64% - до 49 472 рублей. Цена на Аи-95 выросла на 0,62% - до 55 811 рублей за тонну.
Также в понедельник подорожало и дизельное топливо, межсезонное более остальных сортов: на 2,67%, до 58 469 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,03%, до 56 434 рублей за тонну, зимнее - на 0,53%, до 56 787 рублей.
Авиакеросин вырос в цене на 0,09% - до 80 761 рубля за тонну. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 1,21%, до 17 360 рублей за тонну, мазут - на 0,01%, до 30 210 рублей за тонну.
Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,17%, дизтопливо на 0,01%
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаРынкиАи-92Аи-95ЕАЭСАлександр НовакСергей Цивилев
 
 
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