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Бессент: США "не станут колебаться", вводя против РФ максимум санкций
Бессент: США "не станут колебаться", вводя против РФ максимум санкций - 13.03.2025, ПРАЙМ
Бессент: США "не станут колебаться", вводя против РФ максимум санкций
Соединенные Штаты не будут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на РФ до максимального уровня, заявил министр финансов США Скотт Бессент в... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:56+0300
2025-03-13T17:56+0300
2025-03-13T18:00+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не будут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на РФ до максимального уровня, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.По его словам, если взять "шкалу от нуля до десяти", то, по его оценке, санкции администрации экс-президента Джо Байдена против России оценивались в три балла"."Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти", - сообщил он.Министр отметил, что нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
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сша, россия
США, РОССИЯ, Спецоперация на Украине
Бессент: США "не станут колебаться", вводя против РФ максимум санкций
Бессент: США "не станут колебаться" при ужесточении санкций против РФ до максимума
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не будут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на РФ до максимального уровня, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, если взять "шкалу от нуля до десяти", то, по его оценке, санкции администрации экс-президента Джо Байдена против России оценивались в три балла".
"Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти", - сообщил он.
Министр отметил, что нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.
Минфин ответил на вопрос о "белой книге" по снятию санкций США