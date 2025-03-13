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Бессент: США "не станут колебаться", вводя против РФ максимум санкций

Бессент: США "не станут колебаться", вводя против РФ максимум санкций - 13.03.2025, ПРАЙМ

Бессент: США "не станут колебаться", вводя против РФ максимум санкций

Соединенные Штаты не будут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на РФ до максимального уровня, заявил министр финансов США Скотт Бессент в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T17:56+0300

2025-03-13T17:56+0300

2025-03-13T18:00+0300

сша

россия

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не будут колебаться в вопросе повышения санкционного давления на РФ до максимального уровня, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.По его словам, если взять "шкалу от нуля до десяти", то, по его оценке, санкции администрации экс-президента Джо Байдена против России оценивались в три балла"."Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти", - сообщил он.Министр отметил, что нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен "применить максимальное давление" на обе стороны конфликта на Украине ради достижения успеха в переговорах по урегулированию.

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