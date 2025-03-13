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Лидеры Киргизии и Таджикистана заключили договор о государственной границе

Лидеры Киргизии и Таджикистана заключили договор о государственной границе - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лидеры Киргизии и Таджикистана заключили договор о государственной границе

Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между странами, передает корреспондент РИА Новости. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:54+0300

2025-03-13T09:54+0300

2025-03-13T09:54+0300

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БИШКЕК, 13 мар – ПРАЙМ. Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между странами, передает корреспондент РИА Новости.одписание состоялось в Бишкеке в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию. Кроме того, лидеры в режиме видеосвязи открыли контрольно-пропускные пункты (КПП) на киргизско-таджикской границе, которые были закрыты более четырех лет.По распоряжению глав государств возобновили работу два КПП на общей границе – "Кайрагач" и "Кызыл-Бель". Открытие границы было встречено аплодисментами участниками встречи лидеров стран в правительственном здании "Ынтымак Ордо" в Бишкеке.Протяженная граница Киргизии и Таджикистана, достигающая тысячи километров, периодически становилась зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками. Причиной являлись неделимитированные участки между Согдийской областью Таджикистана и Баткенской областью Киргизии. В феврале 2025 года киргизская и таджикская делегации подписали финальный протокол по делимитации по итогам переговоров в Бишкеке.

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киргизия, таджикистан, бишкек, эмомали рахмон, садыр жапаров