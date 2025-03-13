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В Кремле назвали мотив увеличения расходов на вооружение в ЕС
В Кремле назвали мотив увеличения расходов на вооружение в ЕС - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали мотив увеличения расходов на вооружение в ЕС
Европейские государства пытаются придумать себе врага, чтобы оправдать выделяемые на нужды вооружения непомерные расходы, и РФ, как они считают, отвечает этому... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:15+0300
2025-03-13T18:15+0300
2025-03-13T18:15+0300
экономика
дмитрий песков
россия
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оружие
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейские государства пытаются придумать себе врага, чтобы оправдать выделяемые на нужды вооружения непомерные расходы, и РФ, как они считают, отвечает этому лучше других, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это непомерные расходы для стран ЕС", - оценил он выделяемые на вооружение средства. "Они будут терять свою конкурентоспособность. Многие страны просто не могут себе этого позволить, так как экономика находится в стагнации", - подчеркнул представитель Кремля."Для того, чтобы это аргументировать, нужно что сделать? Нужно всячески придумывать врага. Лучше России, с их точки зрения, на это никто не подходит", - сказал Песков.
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дмитрий песков, россия, ес, оружие
Экономика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ЕС, оружие
В Кремле назвали мотив увеличения расходов на вооружение в ЕС
Песков: страны Европы пытаются придумать врага, чтобы оправдать расходы на вооружение
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейские государства пытаются придумать себе врага, чтобы оправдать выделяемые на нужды вооружения непомерные расходы, и РФ, как они считают, отвечает этому лучше других, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это непомерные расходы для стран ЕС", - оценил он выделяемые на вооружение средства. "Они будут терять свою конкурентоспособность. Многие страны просто не могут себе этого позволить, так как экономика находится в стагнации", - подчеркнул представитель Кремля.
"Для того, чтобы это аргументировать, нужно что сделать? Нужно всячески придумывать врага. Лучше России, с их точки зрения, на это никто не подходит", - сказал Песков.
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