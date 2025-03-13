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ООН заявила, что приветствовала бы остановку огня на Украине
ООН заявила, что приветствовала бы остановку огня на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
ООН заявила, что приветствовала бы остановку огня на Украине
ООН приветствовала бы прекращение огня на Украине, надеется, что оно материализуется, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:43+0300
2025-03-13T20:43+0300
2025-03-13T20:43+0300
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ООН, 13 мар - ПРАЙМ. ООН приветствовала бы прекращение огня на Украине, надеется, что оно материализуется, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение боевых действий. Путин ранее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине. "Мы, конечно, приветствовали бы прекращение огня на Украине, учитывая огромное количество страданий, которые мы наблюдали в ходе этого конфликта. Мы очень надеемся, что оно материализуется... Это проложит путь к достижению справедливого и устойчиво стабильного мира в соответствии с параметрами, которые генеральный секретарь изложил вчера", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ООН, УКРАИНА
ООН заявила, что приветствовала бы остановку огня на Украине
В офисе генсека ООН заявили, что приветствовали бы остановку огня на Украине
ООН, 13 мар - ПРАЙМ. ООН приветствовала бы прекращение огня на Украине, надеется, что оно материализуется, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя согласие президента РФ Владимира Путина на прекращение боевых действий.
Путин ранее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине.
"Мы, конечно, приветствовали бы прекращение огня на Украине, учитывая огромное количество страданий, которые мы наблюдали в ходе этого конфликта. Мы очень надеемся, что оно материализуется... Это проложит путь к достижению справедливого и устойчиво стабильного мира в соответствии с параметрами, которые генеральный секретарь изложил вчера", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин