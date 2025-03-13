Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на поставки оружия Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/gosduma-855727566.html
В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на поставки оружия Украине
В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на поставки оружия Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на поставки оружия Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T01:53+0300
2025-03-13T01:53+0300
экономика
мировая экономика
киев
рф
украина
владимир зеленский
радослав сикорский
владимир путин
всу
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855727566.jpg?1741819997
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, а также запретить ВСУ возводить фортификационные сооружения. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. "Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения. "Есть риски, что в случае перемирия киевский режим использует это время для возведение новой линии обороны, чтобы остановить продвижение нашей армии", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
киев
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, рф, украина, владимир зеленский, радослав сикорский, владимир путин, всу, совбез
Экономика, Мировая экономика, Киев, РФ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Владимир Путин, ВСУ, Совбез
01:53 13.03.2025
 
В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Депутат Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии, а также запретить ВСУ возводить фортификационные сооружения.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
"Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения.
"Есть риски, что в случае перемирия киевский режим использует это время для возведение новой линии обороны, чтобы остановить продвижение нашей армии", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
 
ЭкономикаМировая экономикаКиевРФУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийВладимир ПутинВСУСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала