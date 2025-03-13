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В России начали продавать новые планшеты iPad Air с процессором М3

В России начали продавать новые планшеты iPad Air с процессором М3 - 13.03.2025, ПРАЙМ

В России начали продавать новые планшеты iPad Air с процессором М3

Новые планшеты iPad Air с процессором М3 стали продавать в России - продажи открылись на "Яндекс Маркете", к тому же устройства доступны для предзаказа в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T17:39+0300

2025-03-13T17:39+0300

2025-03-13T17:39+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Новые планшеты iPad Air с процессором М3 стали продавать в России - продажи открылись на "Яндекс Маркете", к тому же устройства доступны для предзаказа в restore:, МТС и "М.Видео-Эльдорадо", рассказали РИА Новости в компаниях. "Яндекс Маркет" открыл продажу новой линейки iPad Air 11. Стоимость планшетов варьируется в зависимости от модели. Цена на модель с объемом памяти 128Гб составляет от 85 499 рублей в зависимости от продавца, с объемом памяти 256Гб - от 93 639 рублей, а с объемом памяти 512Гб - от 123 669 рублей. Планшеты представлены на маркетплейсе в четырех цветах - фиолетовом, золотистом, серебристом и синем", - говорится в пресс-службе маркетплейса. В пресс-службах МТС и restore: агентству также подтвердили, что новые iPad Air уже продаются в магазине. Согласно информации на сайте restore:, цены на устройства начинаются от 79 990 рублей (объем памяти 128 ГБ) и доходят до 199 990 рублей (объем памяти 1Т). "В магазинах "М.Видео-Эльдорадо" предзаказ iPad Air с процессором M3 и поддержкой Apple Intelligence стартовал 5 марта. Стоимость iPad Air на M3 начинается от 79 999 рублей", - прокомментировали в пресс-службе компании. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries, "Новый iPad на процессоре М3 на витрине Wildberries появится в самом начале апреля". В марте Apple представила новый планшет iPad Air с чипом М3 и поддержкой искусственного интеллекта. Отмечается, что новый iPad Air доступен с двумя размерами экрана - 11 и 13 дюймов. Планшет поддерживает операционную систему iPadOS 18, Apple Intelligence, оснащен усовершенствованными камерами и быстрой беспроводной связью 5G. Стоимость 11-дюймового планшета начинается от 599 долларов, 13-дюймового - от 799 долларов. Новый iPadAir доступен в четырех цветах.

https://1prime.ru/20250311/apple-855675446.html

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мтс, яндекс маркет, технологии, м.видео-эльдорадо, ipad, apple, россия