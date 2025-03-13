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В Кремле прокомментировали попавший в распоряжение разведки документ

В Кремле прокомментировали попавший в распоряжение разведки документ - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали попавший в распоряжение разведки документ

Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T05:09+0300

2025-03-13T05:09+0300

2025-03-13T05:09+0300

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дмитрий песков

владимир зеленский

радослав сикорский

washington post

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков прокомментировал американской газете Washington Post попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром, который якобы связан с ФСБ. Газета со ссылкой на документ утверждает, что Россия якобы хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Штатов с другими странами. Издание приписывает Москве намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", назвал их "крайне противоречивыми". "Мы работаем с более продуманными вариантами", - приводит газета слова Пескова. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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