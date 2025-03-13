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В Кремле сделали заявление по срокам освобождения Курской области
В Кремле сделали заявление по срокам освобождения Курской области - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле сделали заявление по срокам освобождения Курской области
На освобождение Курской области будет затрачено столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней военных и мирных граждан. Об этом | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:18+0300
2025-03-13T12:18+0300
2025-03-13T12:21+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На освобождение Курской области будет затрачено столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней военных и мирных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент говорил о том, что это нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь выразил уверенность в том, что освобождение Курской области произойдет в обозримом будущем. "Никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена", - подчеркнул Песков.
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дмитрий песков, всу, вс рф, владимир путин
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, ВСУ, ВС РФ, Владимир Путин
В Кремле сделали заявление по срокам освобождения Курской области
Песков: на освобождение Курской области понадобится столько времени, сколько нужно
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На освобождение Курской области будет затрачено столько времени, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней военных и мирных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент говорил о том, что это нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь выразил уверенность в том, что освобождение Курской области произойдет в обозримом будущем.
"Никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена", - подчеркнул Песков.
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