https://1prime.ru/20250313/lizing-855755906.html

В России выросло число автомобилей, использованных в лизинге

В России выросло число автомобилей, использованных в лизинге - 13.03.2025, ПРАЙМ

В России выросло число автомобилей, использованных в лизинге

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито Авто), проанализировали статистику отчетов о машинах на платформе, которые... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:35+0300

2025-03-13T16:35+0300

2025-03-13T16:35+0300

россия

авто

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито Авто), проанализировали статистику отчетов о машинах на платформе, которые используются или ранее использовались в лизинге. В 2024 году наибольшую долю среди них заняли автомобили российских и китайских производителей.По данным сервиса, общее число лизинговых автомобилей в продаже выросло в 6,4 раза год к году. В пятерку лидеров по доле авто, использованных в лизинге, среди марок вошли JAC (6,5%), EXEED (5,8%), Genesis (5,3%), Tank (3,8%) и GAC (3,3%).Среди моделей лидером по доле авто, использованных в лизинге, стал EXEED VX с показателем 8,1%. Второе место занял Genesis GV80 (7,2%), третье – Mercedes-Benz Maybach S-класс (6,7%). Четвертое место досталось Mercedes-Benz GLB-класс с долей 5,9%, а пятое – EXEED TXL, получившему долю в 5,6%."Мы наблюдаем значительный рост интереса к лизингу как инструменту обновления автопарка, в том числе за счет китайских авто. Например, число EXEED TXL и Geely Tugella после использования в лизинге выросло более чем в 10 раз за год. При этом важно помнить, что при покупке автомобиля из лизинга необходимо проверить его юридическую чистоту и убедиться, что договор закрыт, чтобы иметь возможность поставить транспортное средство на учет. Поэтому перед покупкой стоит тщательно изучить историю автомобиля в Автотеке, а также учесть рекомендации от искусственного интеллекта, которые теперь доступны в отчетах. Благодаря им можно выбрать оптимальную стратегию действий и не упустить привлекательный вариант", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

https://1prime.ru/20250313/avto-855745314.html

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россия, авто, эксклюзив