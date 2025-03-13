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Лукашенко: Курская область будет освобождена в течение нескольких дней

Лукашенко: Курская область будет освобождена в течение нескольких дней - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко: Курская область будет освобождена в течение нескольких дней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что Курскую область окончательно освободят в течение нескольких дней. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:38+0300

2025-03-13T15:38+0300

2025-03-13T15:38+0300

спецоперация на украине

белоруссия

рф

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что Курскую область окончательно освободят в течение нескольких дней. В разговоре с журналистами он оценил состоявшуюся накануне поездку президента РФ Владимира Путина в Курскую область. "Что вы думаете, главнокомандующий просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию. Завтра уже. Несколько дней - и она будет освобождена", - подчеркнул Лукашенко. Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомадующему, что ВС в ходе наступательных действий освободили свыше 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери украинских войск в этой местности превысили 67 тысяч человек. Бойцы ВСУ, по его словам, активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов отметил, что украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли госграницу и вышли в Сумскую область. Президент поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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белоруссия, рф, александр лукашенко, владимир путин