https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855764309.html

Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине

Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска единая позиция с Москвой - все договоренности, в том числе по украинскому конфликту, белорусская... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:25+0300

2025-03-13T19:25+0300

2025-03-13T19:25+0300

спецоперация на украине

белоруссия

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александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска единая позиция с Москвой - все договоренности, в том числе по украинскому конфликту, белорусская сторона исполняет. "У нас единая позиция с РФ, была давно и есть сейчас. Все договоренности, в том числе которые касаются конфликта на Украине, мы свято исполняли перед нашим союзником и нашими друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html

белоруссия

украина

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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин