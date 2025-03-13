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Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855764309.html
Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине
Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска единая позиция с Москвой - все договоренности, в том числе по украинскому конфликту, белорусская... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:25+0300
2025-03-13T19:25+0300
спецоперация на украине
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска единая позиция с Москвой - все договоренности, в том числе по украинскому конфликту, белорусская сторона исполняет. "У нас единая позиция с РФ, была давно и есть сейчас. Все договоренности, в том числе которые касаются конфликта на Украине, мы свято исполняли перед нашим союзником и нашими друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250313/putin-855762838.html
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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин
Спецоперация на Украине, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Лукашенко, Владимир Путин
19:25 13.03.2025
 
Лукашенко: у Белоруссии единая позиция с Россией по Украине

Лукашенко заявил, что у Белоруссии единая позиция с России по Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска единая позиция с Москвой - все договоренности, в том числе по украинскому конфликту, белорусская сторона исполняет.
"У нас единая позиция с РФ, была давно и есть сейчас. Все договоренности, в том числе которые касаются конфликта на Украине, мы свято исполняли перед нашим союзником и нашими друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Спецоперация на УкраинеБЕЛОРУССИЯРОССИЯУКРАИНААлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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