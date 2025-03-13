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Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение"
Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение" - 13.03.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:35+0300
2025-03-13T20:35+0300
2025-03-13T20:35+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному соглашению". "Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины... Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение", - сказала она в ходе визита в ЮАР. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
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украина, владимир путин, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, сша, ес, еврокомиссия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, США, ЕС, Еврокомиссия
Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение"
Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение", а не только перемирие на Украине
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному соглашению".
"Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины... Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение", - сказала она в ходе визита в ЮАР.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.