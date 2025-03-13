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Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение" - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение"
Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение" - 13.03.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:35+0300
2025-03-13T20:35+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
урсула фон дер ляйен
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сша
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному соглашению". "Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины... Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение", - сказала она в ходе визита в ЮАР. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
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украина, владимир путин, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, сша, ес, еврокомиссия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, США, ЕС, Еврокомиссия
20:35 13.03.2025
 
Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение"

Глава ЕК поддержала "настоящее мирное соглашение", а не только перемирие на Украине

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что урегулирование на Украине должно привести не только к прекращению огня, но и к "настоящему мирному соглашению".
"Важно, чтобы мы работали во имя справедливого и прочного мира для Украины... Мы обменялись мнениями о процессе, который должен привести обе стороны к вовлеченности в настоящее мирное соглашение, не только в прекращение огня, но и в подлинное мирное соглашение", - сказала она в ходе визита в ЮАР.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Россия за перемирие с Украиной на 30 суток, но "есть нюансы", заявил Путин
19:01
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с президентом США Дональдом Трампом идеи перемирия на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийСШАЕСЕврокомиссия
 
 
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