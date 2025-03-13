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Лавров оценил диалог с Уолтцом и Рубио по Украине
Лавров оценил диалог с Уолтцом и Рубио по Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил диалог с Уолтцом и Рубио по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров воздержался от комментариев по поводу публичных заявлений госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:22+0300
2025-03-13T17:22+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров воздержался от комментариев по поводу публичных заявлений госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, касающихся ситуации на Украине, отметив, что в контактах с российской стороной оба поддерживают нормальный диалог. "У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать", - сказал Лавров журналистам, кадры показал канал "Россия 1". Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров был опубликован документ, в котором говорилось о готовности Киева принять предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью его продления. Также сообщалось о возобновлении обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не временное перемирие, которое может быть использовано Киевом для подготовки и укрепления войск. Москва также неоднократно обвиняла Киев в нарушении достигнутых договоренностей.
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сергей лавров, марк рубио, мид рф, совбез, украина, сша, киев
Политика, Сергей Лавров, Марк Рубио, МИД РФ, Совбез, УКРАИНА, США, Киев
Лавров оценил диалог с Уолтцом и Рубио по Украине
Лавров отказался "осмысливать" публичные заявления Уолтца и Рубио по Украине
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров воздержался от комментариев по поводу публичных заявлений госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, касающихся ситуации на Украине, отметив, что в контактах с российской стороной оба поддерживают нормальный диалог.
"У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут. Поэтому все, что они говорят на публику у себя, на публику в Саудовской Аравии, на публику на Украине, я даже не собираюсь осмысливать", - сказал Лавров журналистам, кадры показал канал "Россия 1".
Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров был опубликован документ, в котором говорилось о готовности Киева принять предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью его продления. Также сообщалось о возобновлении обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не временное перемирие, которое может быть использовано Киевом для подготовки и укрепления войск. Москва также неоднократно обвиняла Киев в нарушении достигнутых договоренностей.
Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России