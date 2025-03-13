https://1prime.ru/20250313/mineraly-855756388.html
Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов
Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов - 13.03.2025, ПРАЙМ
Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов
Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:38+0300
2025-03-13T16:38+0300
2025-03-13T16:38+0300
экономика
киргизия
бишкек
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/75846/29/758462965_0:155:3021:1854_1920x0_80_0_0_3cbffdb0e399378f35c28b669ba927e9.jpg
БИШКЕК, 13 мар – ПРАЙМ. Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи стратегически важных минералов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Министерства иностранных дел Киргизии.В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Киргизии Темирбека Эркинова и посла США в республике Лесли Вигери. На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, миграционная политика, необходимость укрепления сотрудничества в области информационных технологий, а также потенциальные источники финансирования для реализации совместных проектов."На встрече были рассмотрены перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе в области добычи и переработки критических минералов", - сообщили в пресс-службе. Темирбек Эркинов подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей между Киргизией и США. Стороны обсудили возможности увеличения экспорта киргизской продукции, такой как мед, сухофрукты и сельскохозяйственные товары, на американский рынок. Также рассматривались меры по упрощению торговых процедур для облегчения взаимных поставок и улучшения бизнес-климата.Как отметили в МИД республики, в конце встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по развитию взаимовыгодных инициатив в области экономики, торговли и инвестиций.
https://1prime.ru/20250313/dogovor-855734822.html
киргизия
бишкек
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75846/29/758462965_143:0:2810:2000_1920x0_80_0_0_d3d5b684221cb85288ecbf8969fcc99e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, бишкек, сша
Экономика, КИРГИЗИЯ, Бишкек, США
Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов
Дипломаты Киргизии и США обсудили сотрудничество в области добычи критических минералов
БИШКЕК, 13 мар – ПРАЙМ. Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи стратегически важных минералов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Министерства иностранных дел Киргизии.
В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Киргизии Темирбека Эркинова и посла США в республике Лесли Вигери. На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, миграционная политика, необходимость укрепления сотрудничества в области информационных технологий, а также потенциальные источники финансирования для реализации совместных проектов.
"На встрече были рассмотрены перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе в области добычи и переработки критических минералов", - сообщили в пресс-службе.
Темирбек Эркинов подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей между Киргизией и США. Стороны обсудили возможности увеличения экспорта киргизской продукции, такой как мед, сухофрукты и сельскохозяйственные товары, на американский рынок. Также рассматривались меры по упрощению торговых процедур для облегчения взаимных поставок и улучшения бизнес-климата.
Как отметили в МИД республики, в конце встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по развитию взаимовыгодных инициатив в области экономики, торговли и инвестиций.
Лидеры Киргизии и Таджикистана заключили договор о государственной границе