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Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов
Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов - 13.03.2025, ПРАЙМ
Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов
Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:38+0300
2025-03-13T16:38+0300
экономика
киргизия
бишкек
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БИШКЕК, 13 мар – ПРАЙМ. Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи стратегически важных минералов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Министерства иностранных дел Киргизии.В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Киргизии Темирбека Эркинова и посла США в республике Лесли Вигери. На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, миграционная политика, необходимость укрепления сотрудничества в области информационных технологий, а также потенциальные источники финансирования для реализации совместных проектов."На встрече были рассмотрены перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе в области добычи и переработки критических минералов", - сообщили в пресс-службе. Темирбек Эркинов подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей между Киргизией и США. Стороны обсудили возможности увеличения экспорта киргизской продукции, такой как мед, сухофрукты и сельскохозяйственные товары, на американский рынок. Также рассматривались меры по упрощению торговых процедур для облегчения взаимных поставок и улучшения бизнес-климата.Как отметили в МИД республики, в конце встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по развитию взаимовыгодных инициатив в области экономики, торговли и инвестиций.
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киргизия, бишкек, сша
Экономика, КИРГИЗИЯ, Бишкек, США
16:38 13.03.2025
 
Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов

Дипломаты Киргизии и США обсудили сотрудничество в области добычи критических минералов

© РИА Новости . Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЗдание посольства Киргизии в Москве
Здание посольства Киргизии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Ничукин
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БИШКЕК, 13 мар – ПРАЙМ. Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи стратегически важных минералов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Министерства иностранных дел Киргизии.
В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Киргизии Темирбека Эркинова и посла США в республике Лесли Вигери. На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, миграционная политика, необходимость укрепления сотрудничества в области информационных технологий, а также потенциальные источники финансирования для реализации совместных проектов.
"На встрече были рассмотрены перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе в области добычи и переработки критических минералов", - сообщили в пресс-службе.
Темирбек Эркинов подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей между Киргизией и США. Стороны обсудили возможности увеличения экспорта киргизской продукции, такой как мед, сухофрукты и сельскохозяйственные товары, на американский рынок. Также рассматривались меры по упрощению торговых процедур для облегчения взаимных поставок и улучшения бизнес-климата.
Как отметили в МИД республики, в конце встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по развитию взаимовыгодных инициатив в области экономики, торговли и инвестиций.
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