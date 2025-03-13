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Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов

Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов - 13.03.2025, ПРАЙМ

Киргизия и США обсудили сотрудничество в сфере добычи критических минералов

Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:38+0300

2025-03-13T16:38+0300

2025-03-13T16:38+0300

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БИШКЕК, 13 мар – ПРАЙМ. Представители Киргизской Республики и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, посвященные возможностям инвестиционного партнерства в сфере добычи стратегически важных минералов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Министерства иностранных дел Киргизии.В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Киргизии Темирбека Эркинова и посла США в республике Лесли Вигери. На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей, миграционная политика, необходимость укрепления сотрудничества в области информационных технологий, а также потенциальные источники финансирования для реализации совместных проектов."На встрече были рассмотрены перспективы финансирования инфраструктурных и инвестиционных проектов в Кыргызстане, в том числе в области добычи и переработки критических минералов", - сообщили в пресс-службе. Темирбек Эркинов подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей между Киргизией и США. Стороны обсудили возможности увеличения экспорта киргизской продукции, такой как мед, сухофрукты и сельскохозяйственные товары, на американский рынок. Также рассматривались меры по упрощению торговых процедур для облегчения взаимных поставок и улучшения бизнес-климата.Как отметили в МИД республики, в конце встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по развитию взаимовыгодных инициатив в области экономики, торговли и инвестиций.

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киргизия, бишкек, сша