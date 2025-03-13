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Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики
Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, опасения вокруг мировой экономики остаются негативным фактором на рынках, свидетельствуют данные торгов и... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T08:21+0300
2025-03-13T08:21+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, опасения вокруг мировой экономики остаются негативным фактором на рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,13% - до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,18%, до 67,56 доллара. "Цены на нефть выиграли от склонности рынков к риску. Однако риски по-прежнему сохраняются, а опасения вокруг глобального экономического роста и возможного введения дополнительных пошлин США омрачают прогнозы", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). Инвесторы также оценивают еженедельные данные по запасам нефти в США, которые были опубликованы в среду. Объем коммерческих запасов нефти в США за неделю по 7 марта увеличился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 435,2 миллиона баррелей. Позднее в четверг инвесторы будут оценивать доклад Международного энергетического агентства (МЭА), из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния нефтяного рынка.
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нефть, рынки, мэа
Экономика, Нефть, Рынки, МЭА
08:21 13.03.2025
 
Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики

Цены на нефть падают на фоне опасений вокруг мировой экономики в четверг утром

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, опасения вокруг мировой экономики остаются негативным фактором на рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,13% - до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,18%, до 67,56 доллара.
"Цены на нефть выиграли от склонности рынков к риску. Однако риски по-прежнему сохраняются, а опасения вокруг глобального экономического роста и возможного введения дополнительных пошлин США омрачают прогнозы", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
Инвесторы также оценивают еженедельные данные по запасам нефти в США, которые были опубликованы в среду. Объем коммерческих запасов нефти в США за неделю по 7 марта увеличился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 435,2 миллиона баррелей.
Позднее в четверг инвесторы будут оценивать доклад Международного энергетического агентства (МЭА), из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния нефтяного рынка.
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