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Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики

Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются на фоне опасений вокруг мировой экономики

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, опасения вокруг мировой экономики остаются негативным фактором на рынках, свидетельствуют данные торгов и... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T08:21+0300

2025-03-13T08:21+0300

2025-03-13T08:21+0300

экономика

нефть

рынки

мэа

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, опасения вокруг мировой экономики остаются негативным фактором на рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,13% - до 70,86 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI - на 0,18%, до 67,56 доллара. "Цены на нефть выиграли от склонности рынков к риску. Однако риски по-прежнему сохраняются, а опасения вокруг глобального экономического роста и возможного введения дополнительных пошлин США омрачают прогнозы", - прокомментировала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). Инвесторы также оценивают еженедельные данные по запасам нефти в США, которые были опубликованы в среду. Объем коммерческих запасов нефти в США за неделю по 7 марта увеличился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 435,2 миллиона баррелей. Позднее в четверг инвесторы будут оценивать доклад Международного энергетического агентства (МЭА), из которого можно будет получить дополнительные сведения относительно текущего состояния нефтяного рынка.

https://1prime.ru/20250312/neft-855716484.html

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нефть, рынки, мэа