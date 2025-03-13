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Россия снизила добычу нефти в феврале, заявили в МЭА

Россия снизила добычу нефти в феврале, заявили в МЭА - 13.03.2025, ПРАЙМ

Россия снизила добычу нефти в феврале, заявили в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в феврале снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,12 миллиона баррелей в день,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:04+0300

2025-03-13T12:04+0300

2025-03-13T12:04+0300

энергетика

нефть

россия

мэа

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в феврале снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,12 миллиона баррелей в день, следует из доклада агентства. "Добыча сырой нефти в России сократилось на 80 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в январе добыча нефти составляла 9,2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году. Обновленные графики компенсации они представят секретариату ОПЕК к 17 марта. Вице-премьер РФ в пятницу заявлял, что нефтедобыча в России в январе-феврале была меньше квоты ОПЕК+, что связано с обязательствами компенсировать перепроизводство. Кроме того, страна намерена в полном объеме исполнить обязательства в рамках ОПЕК+ и в марте. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. Однако в феврале 2025 года ОПЕК+ исключил минэнерго США и Rystad из списка источников. Теперь альянс будет опираться на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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нефть, россия, мэа