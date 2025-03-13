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Дерипаска допустил снижение стоимости нефти
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти - 13.03.2025, ПРАЙМ
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти
Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:05+0300
2025-03-13T14:05+0300
2025-03-13T14:05+0300
экономика
россия
олег дерипаска
нефть
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram."Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся", — заметил он.Ссылаясь на статью в Financial Times, он указал, что такой уровень цен может быть неблагоприятным для США. Эксперт Rystad Energy, Клаудио Галимберти, считает, что США не смогут удерживать высокие объемы добычи при таких низких ценах, что противоречит желаниям президента Дональда Трампа. Для них эти две цели несовместимы.
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россия, олег дерипаска, нефть
Экономика, РОССИЯ, Олег Дерипаска, Нефть
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти
Дерипаска предупредил о нефти по 50 долларов за баррель
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал
в своем аккаунте в Telegram.
"Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся", — заметил он.
Ссылаясь на статью в Financial Times, он указал, что такой уровень цен может быть неблагоприятным для США. Эксперт Rystad Energy, Клаудио Галимберти, считает, что США не смогут удерживать высокие объемы добычи при таких низких ценах, что противоречит желаниям президента Дональда Трампа. Для них эти две цели несовместимы.
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