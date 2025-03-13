https://1prime.ru/20250313/neft-855748244.html

Дерипаска допустил снижение стоимости нефти

Дерипаска допустил снижение стоимости нефти - 13.03.2025, ПРАЙМ

Дерипаска допустил снижение стоимости нефти

Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:05+0300

2025-03-13T14:05+0300

2025-03-13T14:05+0300

экономика

россия

олег дерипаска

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/79418/38/794183854_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_634451bedabd1b72ecbf8e9e60d96d32.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram."Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся", — заметил он.Ссылаясь на статью в Financial Times, он указал, что такой уровень цен может быть неблагоприятным для США. Эксперт Rystad Energy, Клаудио Галимберти, считает, что США не смогут удерживать высокие объемы добычи при таких низких ценах, что противоречит желаниям президента Дональда Трампа. Для них эти две цели несовместимы.

https://1prime.ru/20250313/neft-855741339.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, олег дерипаска, нефть