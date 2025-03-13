Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/neft-855748244.html
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти - 13.03.2025, ПРАЙМ
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти
Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:05+0300
2025-03-13T14:05+0300
экономика
россия
олег дерипаска
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/79418/38/794183854_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_634451bedabd1b72ecbf8e9e60d96d32.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram."Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся", — заметил он.Ссылаясь на статью в Financial Times, он указал, что такой уровень цен может быть неблагоприятным для США. Эксперт Rystad Energy, Клаудио Галимберти, считает, что США не смогут удерживать высокие объемы добычи при таких низких ценах, что противоречит желаниям президента Дональда Трампа. Для них эти две цели несовместимы.
https://1prime.ru/20250313/neft-855741339.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79418/38/794183854_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_a686244cba781cfdee82bcb23fad5dbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, олег дерипаска, нефть
Экономика, РОССИЯ, Олег Дерипаска, Нефть
14:05 13.03.2025
 
Дерипаска допустил снижение стоимости нефти

Дерипаска предупредил о нефти по 50 долларов за баррель

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк%Олег Дерипаска
%Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.
"Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся", — заметил он.
Ссылаясь на статью в Financial Times, он указал, что такой уровень цен может быть неблагоприятным для США. Эксперт Rystad Energy, Клаудио Галимберти, считает, что США не смогут удерживать высокие объемы добычи при таких низких ценах, что противоречит желаниям президента Дональда Трампа. Для них эти две цели несовместимы.
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Россия снизила добычу нефти в феврале, заявили в МЭА
12:04
 
ЭкономикаРОССИЯОлег ДерипаскаНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала